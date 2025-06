Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về tổ chức, cán bộ 29/06/2025 23:45

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập.

Chiều ngày 29-6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước vào Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Công an tỉnh và trực tuyến đến 10 điểm cầu cơ sở Công an tỉnh

Đến dự buổi lễ có bà Tôn Ngọc Hạnh,, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai và Bình Phước…

Buổi lễ cũng Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí, điều động 8 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Đại tá Trần Anh Sơn, Đại tá Lê Mạnh Hùng (đều là Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cũ), Đại tá Nguyễn Anh Hùng (Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đại tá Dương Văn Mạnh, Đại tá Lâm Văn Long, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Đại tá Nguyễn Duy Hải và Thượng tá Nguyễn Chí Toàn (đều là Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước).

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định điều động các đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mới.

Tại buổi Lễ, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an).

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an cấp xã của tỉnh Đồng Nai, công bố danh sách nhân sự Ban Lãnh đạo cấp Phòng, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an. Sau khi sáp nhập Công an tỉnh Đồng Nai sẽ có 26 phòng và 102 Công an cấp xã (trong đó có 6 Đồn Công an khu công nghiệp và 1 Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao Quyết định đối với Trưởng phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thắt chặt tình đoàn kết, hòa nhập nhanh chóng, học hỏi và hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất, phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị công an tỉnh cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm thông suốt trong lãnh đạo, chỉ huy và trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng các Phó Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp được tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc sáp nhập đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, là bước đi lớn, thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, nhằm xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phải luôn chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết giữ vững, ổn định địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm chuyển giao tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, phân công lại cán bộ, xử lý hồ sơ - dữ liệu, dân cư, hành chính... không để công tác gián đoạn làm ảnh hưởng tới người dân, xứng đáng là những hình mẫu trong công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.