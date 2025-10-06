Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói về việc truy bắt nghi can sát hại 3 người 06/10/2025 19:46

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều giờ tích cực truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ 3 người trong gia đình bị sát hại ở Đồng Nai, thu giữ súng, 52 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

