Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói về việc truy bắt nghi can sát hại 3 người
(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều giờ tích cực truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ 3 người trong gia đình bị sát hại ở Đồng Nai, thu giữ súng, 52 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau quá trình điều tra, ngày 5-10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai). Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).