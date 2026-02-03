Pháp luật

Cách thức tham gia cuộc thi Công dân với bầu cử trên báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Chỉ với vài bước đơn giản, các công dân từ đủ 15 tuổi, đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước có thể dễ dàng tham gia cuộc thi.

Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức.

Dưới đây là cách thức tham gia cuộc thi:

Các bước tham gia cuộc thi.
NHẬT DIỄM - HOÀI TRỌNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#công dân với bầu cử #cuộc thi công dân với bầu cử

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm