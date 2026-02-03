32 công nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại đặc khu Côn Đảo 03/02/2026 16:10

Ngày 3-2, tại vùng đất Côn Đảo, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và cấp ủy các chi bộ phối hợp tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú là công nhân, lao động trên địa bàn TP.

Chương trình có sự tham gia của gần 400 đảng viên tại các điểm cầu trực tiếp của các chi bộ trên địa bàn.

Đây là lần đầu tiên lễ kết nạp Đảng trong công nhân, lao động TP được tổ chức tại Côn Đảo (trong khuôn viên Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương). Đây là một trong những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của Quốc gia.

Chương trình không chỉ là nghi thức chính trị trang trọng mà còn là thời khắc lắng sâu của cảm xúc và niềm tự hào. Đó là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, gửi gắm niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân TP.HCM.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi đảng viên mới càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh của mình. Các đảng viên nguyện suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì sự phát triển của thành phố và hạnh phúc của nhân dân.

Xúc động khi được kết nạp Đảng tại mảnh đất linh thiêng, anh Kim Vĩnh Cường (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam) cho biết đây là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân.

Lễ kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân, lao động trên địa bàn TP tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt cho 32 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng hôm nay, anh Kim Vĩnh Cường hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, xứng đáng là nhịp cầu nối giữa Đảng và quần chúng lao động. Anh Cường cũng cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn và đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của TP mang tên Bác.

Thay mặt cho các Chi ủy Chi bộ có mặt trong lễ kết nạp Đảng, anh Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ Logistic thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, cho biết lễ kết nạp Đảng viên hôm nay là niềm vinh dự của từng cá nhân đảng viên mới, cũng là kết quả cụ thể của công tác xây dựng Đảng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên được các cấp ủy, chi bộ kiên trì thực hiện.

Hơn nữa, việc tổ chức lễ kết nạp Đảng tại Côn Đảo hôm nay còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục sâu sắc; là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân các các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối cách mạng của Đảng; cũng là tự nhắc nhở mình về trách nhiệm lớn lao của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Anh Chung cũng nhắn nhủ, các chi bộ, các đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, dìu dắt, tạo điều kiện để các đảng viên mới sớm trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian dự bị và những năm tiếp theo.

Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo trao quà cho công nhân, lao động. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, chúc mừng 32 đảng viên mới là công nhân, lao động ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết đây không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc mà còn là dịp thể hiện sinh động sự gắn kết giữa Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và Liên đoàn Lao động TP.HCM trong công tác xây dựng Đảng trong công nhân, lao động. Tất cả vì mục tiêu chung là xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; chăm lo ngày càng tốt hơn công nhân, người lao động.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động TP và cấp ủy các chi bộ cơ sở trong việc duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức kết nạp Đảng trong công nhân, lao động..

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP đã trao tặng 1.000 phần quà với số tiền 1 tỉ đồng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Ông Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM, tặng quà cho công nhân tại lễ kết nạp đảng. Ảnh: THANH THÙY

Mỗi phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, tấm lòng sẻ chia của Công đoàn TP gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo nhân dịp đón mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.