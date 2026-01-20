Đại hội XIV: Đảng viên, người dân tin tưởng tinh thần 'nói ít – làm nhiều – làm đến cùng' 20/01/2026 20:16

(PLO)- Đảng viên và người dân tin tưởng với tinh thần "nói ít – làm nhiều – làm đến cùng", trong nhiệm kỳ mới, các quyết sách của Đảng sẽ được thực hiện hiệu quả.

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng ngày 20-1 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân. PLO ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của đảng viên, người dân.

Đảng viên Đặng Thanh Lương, thôn Bằng Cả 2, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh:

Những năm qua, đồng bào dân tộc Dao Thanh Y đón nhận nhiều chủ trương, chính sách thiết thực. Nhờ đó, cuộc sống bà con khấm khá hơn, hạ tầng giao thông và nhà cửa được đầu tư đồng bộ.

Trong phiên khai mạc, ông Lương tâm đắc với nội dung triển khai các quyết sách chiến lược. Trong đó, văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, là nguồn lực phát triển đất nước. Chính sách xã hội phải hướng tới công bằng, bền vững, đột phá giáo dục và y tế.

"Hướng về Đại hội XIV, bà con Quảng La gửi trọn niềm tin và mong Đảng tiếp tục có chính sách đúng đắn để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số", ông Lương chia sẻ.

Đảng viên Đặng Thanh Lương, thôn Bằng Cả 2, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh.

Đảng viên Nguyễn Thành Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Aroma Việt Nam, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng:

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra quyết sách chiến lược, tạo động lực cho các địa phương biển đảo phát triển bền vững.

Những năm qua, Cát Hải "thay da đổi thịt", trở thành trọng điểm du lịch phía Bắc nhờ sự đầu tư về hạ tầng, môi trường sinh thái. Trong bài phát biểu sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận điểm yếu lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Nhiều tuyến đường tại Hải Phòng được trang trí panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng, niềm tin phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: NGỌC SƠN

"Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động, kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít hoặc nói không đi đôi với làm. Tôi tin với tinh thần làm đến cùng, các quyết sách về kinh tế xanh, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền sẽ thực hiện hiệu quả" - Ông Trung kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Aroma Việt Nam, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Bà Phạm Thị Châu, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa:

Các kỳ Đại hội Đảng luôn mở ra cơ hội mới về việc làm, giảm nghèo cho lao động vùng cao và tôi kỳ vọng Đảng tiếp tục đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp về nông thôn để tạo sinh kế tại chỗ..

Bà Phạm Thị Châu, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng chung kỳ vọng, ông Nguyễn Văn Kiên (nông dân xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ về vốn và công nghệ để nông dân yên tâm mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa:

Nông dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, cơ chế, chính sách sát thực tiễn, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó, nông dân đặc biệt mong được quan tâm đến đầu ra nông sản, chuyển đổi số trong nông nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ tiếp cận hiệu quả nguồn vốn, đất đai, khoa học công nghệ, góp phần xây dựng đội ngũ nông dân có tri thức, bản lĩnh, làm chủ sản xuất.

Nhiều tuyến phố tại Thanh Hóa được trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá:

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa với 36 đại biểu đại diện cho hơn 240.000 đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang theo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đóng góp trí tuệ vào những quyết sách quan trọng, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Để góp phần vào thành công chung của Đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đầy đủ các chương trình, nội quy, quy chế, quy định của Đại hội, đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ, để thể hiện tiếng nói, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh nhà, tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, đất nước.

Đặc biệt, sẽ tập trung đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội, nhất là những nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần cao nhất, ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quyết sách của Đại hội, để sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động Nghị quyết, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.