Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tô Bửu Giám 26/01/2026 15:18

Ngày 26-1, Đảng ủy phường Hòa Hưng, TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Tô Bửu Giám, đợt 3-2-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến tham dự.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Tô Bửu Giám.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với đảng viên Tô Bửu Giám và các thành viên trong gia đình.

Người đứng đầu đảng bộ TP.HCM cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng cho ông Tô Bửu Giám. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe, chúc đảng viên Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, đảng viên Tô Bửu Giám tiếp tục là “cây cao bóng cả”, tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Ông Tô Bửu Giám (SN 1927, quê ở TP Cần Thơ). Ông là nguyên trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông Tô Bửu Giám có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Hiện ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 10, Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe, chúc đảng viên Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Ảnh: THANH THÙY

+ Cùng ngày, Đảng ủy phường Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngươn Quân. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã đến tham dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngươn Quân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tham dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngươn Quân. Ảnh: THANH THÙY

Ông Đặng Minh Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và dành nhiều thời gian trò chuyện và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông Trần Ngươn Quân suốt thời gian qua. Ông cũng chúc ông Trần Ngươn Quân tiếp tục sống khỏe, sống vui, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị đảng ủy phường quan tâm đầy đủ đến chế độ, chính sách, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng, trong đó có các đảng viên cao tuổi.

Ông Trần Ngươn Quân (SN 1934, tại phường Tam Bình, TP.HCM) sinh trưởng trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước. Ông từng công tác tại Trung ương Cục miền Nam, Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, Công ty Liên doanh dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, Công ty Dầu thực vật Việt Nam.

