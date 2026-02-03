Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2026 11:59

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn lệnh khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3-2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Đại sứ một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong suốt những chặng đường lịch sử đã qua.

Công trình không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn là nơi truyền tải, phản ánh trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo tàng học, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ: Xây dựng nội dung trưng bày và Thiết kế, quy hoạch công trình.

Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư sẽ tích cực chỉ đạo các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật), thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các công việc, đưa Bảo tàng vào vận hành trong Quý II năm 2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3-2-1930-3-2-2030). Song hành với đó là công tác thành lập Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và trình độ chuyên môn sâu để đáp ứng đủ điều kiện vận hành khi bảo tàng đi vào hoạt động.

Khối lượng công việc của dự án từ nay đến khi hoàn thành là rất lớn, yêu cầu chất lượng cao,chủ đầu tư cam kết quyết tâm bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, khẳng định, Văn phòng Trung ương Đảng nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ triển khai dự án. Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam phải là công trình văn hoá, lịch sử tiêu biểu, xứng đáng với tầm vóc, vai trò, sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng ta; là điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan của Hà Nội và của cả nước, có giá trị bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.

Dự án có quy mô lớn, yêu cầu rất cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cũng như tiến độ triển khai. Để dự án hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự quyết tâm, nỗ lực với tâm huyết và trách nhiệm cao trong từng hạng mục, công đoạn triển khai.

Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh; đặc biệt chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn lệnh khởi công công trình.