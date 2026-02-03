Hà Nội ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số 03/02/2026 17:56

Chiều 3-2, TP Hà Nội chính thức ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket) nhằm thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ của Thủ đô.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức ra mắt HanoTEX, DTMarket và hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa doanh nghiệp với cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội.

HanoTEX được xác định là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ. Sàn có chức năng niêm yết, đánh giá, thử nghiệm và thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là cấu phần chuyên sâu của HanoTEX, tập trung kết nối các sản phẩm, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. Qua DTMarket, các địa phương và doanh nghiệp có thể lựa chọn, triển khai giải pháp theo phương thức “đặt hàng theo bài toán, đánh giá theo hiệu quả đầu ra”.

Cùng với hai nền tảng trên, hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến được triển khai nhằm số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền số.

Dịp này, Hà Nội tổ chức không gian trưng bày công nghệ với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực: chính quyền số, đô thị thông minh, sản xuất, giáo dục và y tế.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết các thiết chế này được định hướng kết nối liên thông với các sàn quốc tế. Mục tiêu là thúc đẩy xuất khẩu công nghệ, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh.

Theo ông Trang, hiệu quả của các nền tảng này được đo bằng số công nghệ thương mại hóa thành công và mức đóng góp thực chất vào tăng trưởng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và các đại biểu tham quan các gian hàng, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ về công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Trọng Phú

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định quan điểm của Thủ đô là phát triển kinh tế số thực chất, không chạy theo phong trào. “Chợ chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cho biết năm 2026 là năm bản lề để Hà Nội chuyển từ kế hoạch sang hành động. Thủ đô xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket được kỳ vọng tạo mô hình thí điểm để Trung ương nhân rộng trên cả nước.

Tại buổi lễ, nhiều thỏa thuận hợp tác theo mô hình “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” đã được ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với các đơn vị: ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn MK, Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa...