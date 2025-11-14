Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá trong chuyển đổi số 14/11/2025 20:55

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Hà Nội sẽ tập trung phá bỏ mọi điểm nghẽn, đặc biệt là “tư duy cát cứ dữ liệu”, để tạo ra bước chuyển mạnh mẽ.

Chiều 14-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu TP đến 212 điểm cầu của các sở, ban, ngành, xã, phường… với gần 3.200 đại biểu tham gia.

Chỉ rõ các điểm nghẽn, nút thắt

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của Hà Nội đã thẳng thắn thảo luận về các vướng mắc, nút thắt trong thực hiện Nghị quyết 57, đồng thời đề ra giải pháp cho thời gian tới.

Đặc biệt, theo đề nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương... đã giải đáp đối với các vấn đề kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của TP thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương cũng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ TP Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trọng tâm, trọng điểm là khơi thông những điểm nghẽn để cùng Hà Nội thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ nước rút đặt ra trong năm 2025.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 là nội dung “rất quan trọng”, là “động lực chính” để Thủ đô hiện thực hóa các đột phá chiến lược và xác lập mô hình tăng trưởng mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Theo ông, tinh thần đặt ra là không chủ quan, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải “nhìn thẳng vào sự thật”, nhận diện đầy đủ hạn chế để có giải pháp đột phá.

Trong báo cáo tổng hợp, Ban Chỉ đạo 57 của Thành uỷ Hà Nội đã chỉ ra 17 nhóm tồn tại, hạn chế, đồng thời xác định 11 nguyên nhân thuộc bốn nội dung lớn, đi kèm 18 điểm nghẽn đang cản trở tiến trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TP.

Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kỷ cương thực thi nhiệm vụ công vụ. Dù Hà Nội đã có cơ chế tương đối đầy đủ, “thể chế đã mở”, nhưng theo ông Ngọc, “năng lực tổ chức thực thi còn yếu”, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn tồn tại ở nhiều đơn vị. TP hiện còn 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đáng chú ý, vấn đề dữ liệu tiếp tục là nút thắt nghiêm trọng. Dữ liệu của nhiều cơ quan vẫn đang trong tình trạng phân tán, thậm chí còn hiện tượng một số đơn vị “không cho phép cơ quan khác chia sẻ dữ liệu. Ông Ngọc gọi đây là biểu hiện của tư duy cát cứ, cục bộ, tạo thành rào cản rất lớn đối với tiến trình chuyển đổi số toàn diện của TP.

Một số đơn vị được nêu rõ trong báo cáo vì chưa mở dữ liệu gồm Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Tư pháp. Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị này phải nghiêm túc xem xét, kiểm điểm vì đã làm chậm tiến độ chung.

Kết quả cụ thể là thước đo

Để tạo ra chuyển biến thực chất, Bí thư Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống phải thực hiện đúng nguyên tắc điều hành đã được Hội nghị Trung ương 13 thống nhất: “Kỷ cương đi trước – Nguồn lực đi cùng – Kết quả là thước đo”.

Theo ông, mọi nỗ lực cải cách, mọi báo cáo tiến độ đều phải được đánh giá bằng kết quả cụ thể, tránh hình thức, tránh làm để có báo cáo.

Cùng với đó, TP xác định nhiệm vụ đột phá hàng đầu trong thời gian tới là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong cơ chế khai thác và chia sẻ dữ liệu.

“Dữ liệu là tài sản chung của TP. Chia sẻ dữ liệu là mệnh lệnh, là trách nhiệm”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành phải dứt khoát chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ.

Ông nhấn mạnh, mọi chính sách chuyển đổi số phải hướng tới một mục tiêu cao nhất: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của xã hội làm thước đo hiệu quả. Hà Nội phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai mô hình dịch vụ công “một cửa – một lần khai” trên nền dữ liệu liên thông.

“Mức độ hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và niềm tin xã hội chính là thước đo thành công xác đáng nhất”, ông Ngọc khẳng định.

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Từ những phương châm và định hướng đã xác lập, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành 12 nhiệm vụ quá hạn do Trung ương giao và 18 nhiệm vụ quá hạn của TP.

Ông đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 và các kết luận của Thành ủy; kịp thời ghi nhận các tập thể, cá nhân có sáng tạo, hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật số hoặc không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo.

Liên quan đến điểm nghẽn dữ liệu, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Sở KH&CN chủ trì, yêu cầu các đơn vị chưa mở dữ liệu phải mở và kết nối ngay lập tức, hoàn thành trong tháng 11-2025. TP sẽ công bố danh mục dữ liệu dùng chung trước ngày 31-12.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải vận hành theo tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”. Đồng thời, Giám đốc Công an TP Hà Nội được giao chịu trách nhiệm toàn bộ về bảo đảm an toàn hệ thống dữ liệu của TP.