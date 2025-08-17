Công an Hà Nội ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ nhân dân 17/08/2025 16:23

(PLO)- Các ứng dụng được Công an Hà Nội phối hợp xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân 24/7.

Ngày 17-8, Công an Hà Nội cho biết đã ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ nhân dân và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đây là ứng dụng được Công an TP phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công TP xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân 24/7.

Tổng đài viên AI (1900 0113) và chatbot AI

Ứng dụng tập trung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ và cung cấp các thông tin hữu ích liên quan lực lượng Công an v.v...

Sau khi tiếp nhận, các thông tin tố giác tội phạm được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP rà soát, phân loại, xác minh xử lý; thông tin về các hành vi vi phạm giao thông sẽ được chuyển đến Phòng CSGT kiểm tra, xử lý; các ý kiến kiến nghị phản ánh về cán bộ, chiến sĩ sẽ được chuyển đến Thanh tra Công an TP xem xét, giải quyết; các thông tin khác liên quan ANTT sẽ được chuyển đến các đơn vị khác xác minh, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Người dân có thể kết nối đến “Trợ lý ảo” thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi. Ảnh: CA

Người dân kết nối "Trợ lý ảo" - Tổng đài 1900.0113 qua các hình thức: Kết nối đến Chatbot thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi của UBND TP.

Kết nối đến Chatbot thông qua mã QR code (được đăng tải trên Cổng TTĐT Công an TP, trang Facebook Công an TP và tờ mã QR code niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an, khu dân cư, các địa điểm công cộng đông người. Công an TP đã in ấn khoảng 8.000 tờ và cấp phát cho các đơn vị để niêm yết cho người dân biết, dễ dàng tiếp cận).

Sau khi người dân kết nối đến Chatbot, nhân viên AI của Công an TP Hà Nội sẽ tự động trả lời. Ảnh: CA

Sau khi kết nối Chatbot người dân có thể sử dụng tin nhắn (ký tự hoặc giọng nói) để tra cứu thông tin và sẽ được hệ thống tự động trả lời, cung cấp thông tin 24/7.

Người dân kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot, để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động qua các nhánh: hỏi đáp thủ tục hành chính và tiếp nhận tố giác tội phạm, phản ánh hành vi vi phạm liên quan ANTT.

Người dân có thể kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động. Ảnh: CA

Hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh

Như một nền tảng điều phối thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến để xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, hệ thống được tích hợp cơ chế lọc cuộc gọi tự động, phát hiện và loại bỏ cuộc gọi rác, cuộc gọi thử máy, cuộc gọi không đúng mục đích, giúp bảo vệ tài nguyên, xử lý tránh nghẽn mạng trong các tình huống khẩn cấp thực sự; sử dụng công nghệ truyền giọng nói thành văn bản cho phép nhanh chóng ghi nhận, lưu trữ và phân tích nội dung cuộc gọi, hỗ trợ phản ứng tức thì chính xác, không bỏ sót v.v...

Các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường sẽ được ghi nhận, phân loại và cảnh báo đến điều phối viên giúp đảm bảo đường dây luôn thông suốt phục vụ người dân khi cần thiết.

Bảo tàng số

Tại đây, lịch sử Ngành được số hóa toàn diện, hiển thị trực tiếp trên nền tảng công nghệ số, giúp người xem tra cứu, khám phá, tương tác một cách sống động và tiện lợi. Người dùng có thể trải nghiệm tham quan ảo 360 độ trực quan, di chuyển linh hoạt như đang có mặt tại bảo tàng thực với hình ảnh không gian chi tiết sắc nét đến từng góc nhỏ.

Bảo tàng số của Công an Hà Nội. Ảnh: CA

Chỉ cần một cú nhấp chuột, người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, hiện vật, nhân vật, sự kiện lịch sử v.v... Tất cả đều được truy cập miễn phí trên mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng cho đến máy tính để bàn có kết nối internet. Địa chỉ truy cập https://baotangcahn.hanoi.gov.vn

Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử

Với nhiều tính năng hiện đại, hệ thống góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của Công an Hà Nội, phục vụ hiệu quả các mặt công tác.

Với tinh thần quyết liệt, Công an Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đưa công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt công tác và 4 sản phẩm chuyển đổi số là minh chứng cho tinh thần phục vụ nhân dân và bắt kịp xu thế phát triển khoa học công nghệ theo đúng tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.