Công an Hà Nội gặp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ 11/08/2025 14:22

(PLO)- Trong suốt 80 năm, Công an Hà Nội đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngày 11-8, tại Hà Nội, Công an Hà Nội tổ chức gặp mặt các lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo cấp phòng và tương đương nghỉ hưu, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC BÍCH

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã lắng lại qua chương trình nghệ thuật đặc sắc và phóng sự chuyên đề tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là Công an Thủ đô, qua những hình ảnh, tư liệu lịch sử, câu chuyện xúc động về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng và những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an Thủ đô trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC BÍCH

Trong hành trình vẻ vang đó, Công an Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt; vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 lần phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Mới đây, đơn vị tiếp tục được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đằng sau những thành tích vẻ vang ấy là sự hy sinh của gần 400 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn người mang thương tật suốt đời.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính quyền các cấp và sự ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, Công an Hà Nội đã lập nhiều thành tích, chiến công toàn diện trên các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Công an Hà Nội là đơn vị tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an và hệ thống chính trị của thành phố triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp, sắp xếp tổ chức Chi hội Cựu CAND cấp xã theo đơn vị hành chính mới…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC BÍCH

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, mong rằng trong thời gian tới, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các nguyên lãnh đạo; coi đó là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay vững bước, tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của cha anh.

Thay mặt các đại biểu dự tham dự, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống vì sự bình yên của Thủ đô, sự an toàn của nhân dân. Những hy sinh ấy là minh chứng sống động cho tính chất cam go, quyết liệt của mặt trận phòng, chống tội phạm, đồng thời khắc họa rõ nét phẩm chất anh hùng, quả cảm của người chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng.