Hà Nội hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' 11/12/2025 20:21

(PLO)- Ba phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, tuyến đường được mệnh danh là "đắt nhất hành tinh".

Chiều 11-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường toàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến chiều ngày 11-12, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích thu hồi đạt 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ và tổ chức.

Trong đó, các phường Ô Chợ Dừa và phường Giảng Võ đã hoàn thành toàn bộ 591/591 và 795/795 hộ. Phường Láng đã hoàn thành 596/597 hộ, còn một tổ chức đang hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng, sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng ngay trong hôm nay.

Chính quyền phường Láng (Hà Nội) tổ chức giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện di dời để làm đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Trọng Phú

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Tuyến đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng và cắt qua các trục Cát Linh – La Thành – Láng Hạ – Giảng Võ – Nguyễn Chí Thanh.



Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỉ đồng. Tuyến đường này được mệnh danh là "tuyến đường đắt nhất hành tinh", với chi phí trung bình cho mỗi mét dài lên tới khoảng 3,5 tỉ đồng, trong đó phần lớn chi phí chi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, chỉ trong hơn 5 tháng qua, tính từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp đến nay, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân, trong khi 7 năm trước, các quận mới giải quyết được 686 hộ.

Việc hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng ở một khu vực từng là điểm nóng về ùn tắc giao thông, mật độ dân cư cao, hạ tầng xuống cấp, bức xúc xã hội kéo dài đã tạo điều kiện để chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của nhân dân và nâng cao giá trị khai thác đất đai, không gian đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống đường vành đai trên địa bàn Thủ đô rất cấp bách, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của TP và các địa phương trong Vùng Thủ đô.



Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành các dự án, đồng thời biểu dương các đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị nhân rộng cách làm, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, trên tinh thần có mặt bằng sạch để phục vụ thi công các dự án bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và bảo đảm môi trường ở khu vực thi công.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân. UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân và hộ gia đình có thành tích trong giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục.