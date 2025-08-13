Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP.HCM sớm dự thảo thí điểm 'TP xanh, TP an toàn về giao thông' 13/08/2025 19:57

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội và TP.HCM sớm dự thảo việc tổ chức thí điểm TP xanh, TP an toàn về giao thông để trình Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

Chiều 13-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025.

Tham gia tại điểm cầu TP.HCM có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Tai nạn giao thông cả nước giảm



Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật TTATGT đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

Ông đánh giá tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; các hành vi vi phạm phố biển trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Cụ thể, trong sáu tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người (trong đó có 14 vụ đặc biệt nghiêm trọng). So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương.

Điểm cầu TP.HCM theo dõi hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đấu giá hơn 54.000 biển xe, thu về ngân sách 1.780 tỉ Trong sáu tháng đầu năm, Bộ Công an đã tiếp nhận 105.638 hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hợp lệ do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chuyển giao. Đáng chú ý, đã tổ chức đấu giá thành 54.148 biển số xe ô tô, mô tô với số tiền trúng đấu giá hơn 2.383 tỉ đồng. Người trúng đấu giá đã nộp ngân sách Nhà nước 1.780 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 33 tỉnh, TP (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024, trong đó 11 địa phương giảm trên 20%. Đáng chú ý, có 4 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 30% gồm Kiên Giang, Lai Châu, Cà Mau, Long An.

Về kết quả xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 1,66 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 3.542 tỉ đồng.

Thí điểm TP xanh, TP an toàn về giao thông



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, điểm mù; đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cấp cứu y tế kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông và chống người thi hành công vụ, đảm bảo tính răn đe, đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân và góp phần xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh. Song song đó, ông đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn các trường học thực việc tập huấn cho học sinh về an toàn giao thông.

Đáng chú, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội và TP.HCM sớm dự thảo việc tổ chức thí điểm TP xanh, TP an toàn về giao thông để trình Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

“Phải có cơ chế chính sách làm thế nào đó để khuyến khích việc chuyển đổi, có phương án hỗ trợ, cung cấp các điều kiện tốt hơn trước để người dân chuyển đổi. Nếu không làm được điều này thì không nhận được sự ủng hộ của dân”- ông gợi mở.