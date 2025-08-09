CSGT TP.HCM ứng dụng AI vào bảo đảm an toàn giao thông 09/08/2025 10:51

Sáng 9-8, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tổ chức tập huấn ứng dụng AI vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), cho cán bộ chiến sĩ thuộc phòng CSGT khu vực 1 và Công an phường, xã khu vực Bình Dương cũ.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM tập huấn ứng dụng AI vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã triển khai nội dung của 7 chuyên đề: Soạn văn bản, lập kế hoạch, tóm tắt văn bản; Lên ý tưởng, thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh, làm video truyền thông; Tạo bài thuyết trình PowerPoint; Chuyển văn bản thành giọng nói; Vẽ sơ đồ tổ chức & xây dựng kế hoạch bằng sơ đồ tư duy. Xây dựng văn bản (Công văn, Thông báo, Kế hoạch, Báo cáo,...); Tạo chatbot hỏi- đáp nội bộ; Phiên dịch hàng trăm ngôn ngữ - dịch nhanh hướng dẫn xử phạt, hỗ trợ CSGT trao đổi người nước ngoài.

Báo cáo viên đã triển khai nội dung ứng dụng AI vào công tác đảm bảo TTATGT. Ảnh: LÊ ÁNH

Cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT sẽ tăng cường học tập, ứng dụng công nghệ AI vào nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực TTATGT.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ sẽ tự động hóa quy trình xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính rườm rà, phân tích dữ liệu điều chỉnh bố trí lực lượng kéo giảm tai nạn giao thông hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết phòng CSGT sẽ liên tục tập huấn để nâng cao, kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ chiến sĩ để phục vụ công tác bảo đảm TTATGT. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, ứng dụng tốt công nghệ sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của người dân, tăng tính tiện lợi, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết thêm, hiện nay lực lượng công an đã triển khai cung cấp dịch vụ công cho người dân thực hiện các thủ tục: đăng ký xe, cấp đổi GPLX, xử lý vi phạm.

“Để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân, phòng CSGT sẽ tăng cường tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI vào công tác bảo đảm TTATGT”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh.