CSGT trích xuất hình ảnh camera buồng lái, phạt tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe 08/08/2025 14:39

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt trên 1.500 trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện.

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết lực lượng CSGT đang triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm về các trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe trên đường.

Theo PC08, tai nạn giao thông vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích cho người dân, trong đó có nhiều trường hợp xuất phát từ việc tài xế mất tập trung do sử dụng điện thoại khi lái xe.

Dùng điện thoại di động khi đang lái xe, hơn 1.500 tài xế bị phạt trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt trên 1.500 trường hợp tài xế sử dụng điện thoại di động bằng tay khi đang điều khiển phương tiện.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT còn ứng dụng thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát để phát hiện vi phạm. Qua dữ liệu từ các thiết bị này, nhiều tài xế vi phạm đã bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, các trường hợp vi phạm đều được ghi nhận hình ảnh, dữ liệu cụ thể, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử phạt.

CSGT trích xuất camera buồng lái phát hiện tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Ảnh: CA

Việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng, đồng thời giúp các doanh nghiệp vận tải giám sát, phát hiện sai phạm của tài xế trong quá trình vận hành phương tiện.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo, hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện là rất nguy hiểm, làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và dễ gây tai nạn giao thông.

Người tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện. Trong trường hợp cần thiết phải liên lạc, phải dừng, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm liên quan đến việc sử dụng điện thoại khi lái xe, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.