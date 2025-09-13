Phường Bình Trưng, TP.HCM tuần tra bằng xe máy điện 13/09/2025 12:56

(PLO)- Phường Bình Trưng, TP.HCM vừa ra mắt mô hình “Tuần tra xanh” sử dụng xe máy điện trong công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường.

Sáng 13-9, phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào “Bình Trưng muôn sắc hoa” và ra mắt mô hình “Tuần tra xanh” hoạt động tuần tra bằng xe máy điện đầu tiên trên cả nước.

Ra mắt mô hình "Tuần tra xanh" tại phường Bình Trưng.

Trong giai đoạn đầu, phường triển khai 6 xe máy điện phục vụ tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường, hẻm khu dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Bí thư phường Bình Trưng cho biết thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của TP.HCM, phường Bình Trưng ngày càng khởi sắc, với môi trường sống và cảnh quan đô thị không ngừng cải thiện.

Ông Lê Quang Nam, Phó Bí thư phường Bình Trưng phát biểu tại buổi lễ.

Tuy nhiên, để xây dựng một phường "xanh - sạch - đẹp, an toàn - văn minh - hiện đại", địa phương cần có thêm các mô hình cụ thể, phát huy sức mạnh cộng đồng và ý thức tự giác của người dân.

Từ yêu cầu đó, phong trào “Bình Trưng muôn sắc hoa” được phát động, với phương châm: “Mỗi người một chậu hoa – Mỗi nhà một sắc màu – Mỗi khu phố một vườn hoa”.

Sử dụng xe máy điện để tuần tra địa bàn.

Phong trào sẽ kết hợp vẽ tranh tường, trang trí không gian công cộng và xây dựng các khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt, phường cũng cho ra mắt mô hình “Tuần tra xanh” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, sử dụng phương tiện xe máy điện để tuần tra địa bàn.

Việc sử dụng phương tiện chạy điện không chỉ đảm bảo tính cơ động, hiệu quả trong nghiệp vụ mà còn góp phần giảm phát thải, hưởng ứng cam kết Net Zero đến năm 2050 của TP.HCM và cả nước.