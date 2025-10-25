Điểm tin ANTT: Quá trình Lương Bằng Quang và Ngân 98 chi tiền 'chạy án'; Xử phạt vụ 6 người mẫu váy trắng quảng cáo cờ bạc tại sân Pickleball 25/10/2025 07:00

(PLO)- Lương Bằng Quang và Ngân 98 chi 8 tỉ đồng để 'chạy án'; Vụ 2 người bị chém trọng thương ở Quảng Ngãi: Nghi do mâu thuẫn tình cảm; Công an làm việc với thầy dạy múa lân tát, bắt học trò cũ quỳ gối xin lỗi; Xử phạt vụ 6 người mẫu váy trắng quảng cáo cờ bạc tại sân Pickleball...

Tối 23-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ việc Lương Bằng Quang, Võ Thị Ngọc Ngân và Lê Sỹ Cường có hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 không phải tìm cách "chạy án" mới đây mà đã thực hiện hành vi này vài tháng trước.

Theo điều tra ban đầu, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ Thị Ngọc Ngân – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu Shop, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, Ngân 98 và Lương Bằng Quang biết mình đã vi phạm pháp luật nên lo sợ bị xử lý hình sự.