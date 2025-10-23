Lương Bằng Quang và Ngân 98 chi 8 tỉ đồng để 'chạy án' 23/10/2025 22:13

(PLO)- Khi cơ quan điều tra củng cố hồ sơ vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Lương Bằng Quang và Ngân lo sợ bị khởi tố nên đã tìm cách “chạy án” với số tiền 8 tỉ đồng.

Tối 23-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ việc Lương Bằng Quang (43 tuổi), Võ Thị Ngọc Ngân (31 tuổi) và Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) có hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 không phải tìm cách "chạy án" mới đây mà đã thực hiện hành vi vài tháng trước.

Theo điều tra ban đầu, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ Thị Ngọc Ngân – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu Shop, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, Ngân 98 và Lương Bằng Quang biết mình đã vi phạm pháp luật nên lo sợ bị xử lý hình sự.

Tối 23-10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Lương Bằng Quang để điều tra. Ảnh: CA

Từ đó, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã liên hệ với Lê Sỹ Cường là người quen ngoài xã hội để “lo liệu” vụ việc. Hai bên trao đổi, thống nhất đưa ra 8 tỉ đồng chi phí. Cường hứa hẹn nói có các mối quan hệ sẽ giúp Quang và Ngân.

Tuy nhiên, Cường chỉ dùng một phần số tiền này để tìm cách “chạy án”, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 23-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Võ Thị Ngọc Ngân bị khởi tố cùng tội danh đưa hối lộ.

Hiện PC03 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan, đồng thời rà soát các mối quan hệ và dòng tiền trong quá trình đưa, môi giới hối lộ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với Ngân 98. Ảnh: CA

Trước đó, Ngân 98 bị xác định lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa, song bản thân cô điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính.

Bị can ký hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen, sau đó bán qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok, website shopngan98.



Khi một nhà máy bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla nhưng thực tế đây vẫn là cùng hệ thống sản xuất. Các sản phẩm không có giấy phép lưu hành vẫn được phân phối tràn lan.

Tang vật bị Công an thu giữ. Ảnh: CA

Tiền từ hoạt động này được chuyển qua tài khoản cá nhân, người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7-2024, bị can thu lợi bất chính khoảng 120 tỉ đồng.

Kết quả giám định xác định một số sản phẩm như X1000, Collagen dạng gói là hàng giả, có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein – loại gây ảnh hưởng tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở người thi hành công vụ trong quá trình điều tra vụ án.