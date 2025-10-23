Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 bị bắt giam 23/10/2025 19:24

(PLO)- Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để điều tra về hành vi đưa và môi giới hối lộ.

Theo điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7-2024, Võ Thị Ngọc Ngân cùng Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) – một người quen biết ngoài xã hội – nhằm mục đích tránh bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Lương Bằng Quang. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, Ngân 98 bị xác định lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa, song bản thân cô điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen, sau đó bán qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok, website shopngan98.

Công an đọc lệnh bắt với Lương Bằng Quang. Ảnh: CA

Khi một nhà máy bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla nhưng thực tế đây vẫn là cùng hệ thống sản xuất. Các sản phẩm không có giấy phép lưu hành vẫn được phân phối tràn lan.

Tiền từ hoạt động này được chuyển qua tài khoản cá nhân, người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7-2024, bị can thu lợi bất chính khoảng 120 tỉ đồng.

Kết quả giám định xác định một số sản phẩm như X1000, Collagen dạng gói là hàng giả, có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein – loại gây ảnh hưởng tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở người thi hành công vụ trong quá trình điều tra vụ án.