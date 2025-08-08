Brighton ký hợp đồng với con trai danh thủ Rio Ferdinand 08/08/2025 13:53

(PLO)- Lorenz, con trai cả của danh thủ Rio Ferdinand, đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Brighton sau thời gian ngắn ngủi làm việc tại giải hạng 7 của bóng đá Anh.

Trong làng bóng đá Anh, những câu chuyện “cha truyền con nối” luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Mới đây, một cái tên mới đã chính thức góp mặt vào danh sách ấy: Lorenz Ferdinand – con trai cả của huyền thoại Manchester United, danh thủ Rio Ferdinand – vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Brighton & Hove Albion, đội bóng đang chơi tại Premier League và nổi tiếng với việc đào tạo thủ môn trẻ chất lượng.

Hành trình đến với bản hợp đồng này của Lorenz không hề trải hoa hồng. Mới chỉ 18 tuổi, anh từng trải qua quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo Havant and Waterlooville, đội bóng thuộc giải hạng 7 của Anh (Southern League Premier), theo hợp đồng thực tập hồi tháng 3-2025. Đây là bước đi tình cờ nhưng quan trọng, khi Lorenz được trao cơ hội bắt chính sau chấn thương của thủ môn số một Ben Dudzinski. Nhờ sự thể hiện sự chững chạc, phản xạ nhanh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, Lorenz lọt vào “tầm ngắm” của Brighton.

Trước thềm mùa giải 2025-2026, Lorenz trở thành một trong 13 cầu thủ trẻ ký hợp đồng chuyên nghiệp với Brighton. Ian Buckman, Giám đốc Học viện CLB, dành lời khen đặc biệt: “Chúng tôi rất vui khi thấy nhóm cầu thủ này đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Lorenz và nhiều gương mặt khác đã trưởng thành cùng học viện từ những ngày đầu, và giờ họ đã sẵn sàng cho thử thách mới”.

Con trai danh thủ Rio Ferdinand có bản hợp đồng rất đáng nhớ ở Brighton. Ảnh: EPA.

Danh thủ Rio Ferdinand không giấu nổi niềm tự hào. Trên Instagram, cựu trung vệ huyền thoại chia sẻ bức ảnh con trai ký hợp đồng cùng dòng trạng thái: “Một khoảnh khắc đáng tự hào. Lorenz đã có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Gia đình tự hào về con”. Lời chúc mừng còn đến từ những đồng đội cũ của Rio, trong đó có Edwin Van der Sar, thủ môn huyền thoại từng sát cánh với anh tại Manchester United. Van der Sar nhắn nhủ: “Nào Lorenz, hãy trở thành thủ môn như con mơ ước. Chúc may mắn!”

Lorenz không đơn độc trong hành trình kế thừa di sản bóng đá của cha. Manchester United hiện cũng đang chứng kiến thế hệ “con nhà nòi” đầy tiềm năng. Kai Rooney - con trai Wayne Rooney - dù mới 15 tuổi đã được triệu tập lên đội U-19 MU dự giải quốc tế, sau khi tỏa sáng ở đội U-16 và dẫn dắt tập thể vào chung kết giải trẻ.

Jacey Carrick, con trai Michael Carrick, cũng là đồng đội của Kai tại U-16 MU, tạo nên bộ đôi đáng chờ đợi. Trong khi đó, Jack Fletcher, con trai Darren Fletcher đã khẳng định mình ở vị trí tiền vệ tấn công, góp mặt thường xuyên trong đội U-21 và Premier League 2.

Huyền thoại MU tự hào về con trai. Ảnh: EPA.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại MU. Nhiều đội bóng lớn ở Anh đang chứng kiến con trai của các cựu danh thủ tiếp bước cha mình, từ học viện cho đến đội một. Với riêng Lorenz, việc khởi đầu ở Brighton thay vì MU có thể là lựa chọn khôn ngoan, giúp anh tránh áp lực từ cái bóng quá lớn của cha và có cơ hội phát triển trong môi trường phù hợp. Brighton vốn có truyền thống tin tưởng và trao cơ hội cho các thủ môn trẻ, điều này có thể tạo nền tảng vững chắc cho Lorenz tiến xa.

Tất nhiên, con đường phía trước vẫn đầy thử thách. Từ bóng đá hạng 7 lên Premier League là một khoảng cách khổng lồ, đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn bản lĩnh, kỷ luật và khả năng thích ứng. Nhưng nếu Lorenz có thể kết hợp sự cần mẫn của mình với tinh thần thép mà danh thủ Rio Ferdinand từng thể hiện, Brighton có thể sở hữu một thủ môn xuất sắc trong tương lai.

Và biết đâu, trong vài năm nữa, người hâm mộ sẽ lại thấy cái tên Ferdinand được hô vang trên sân cỏ Ngoại hạng Anh, nhưng lần này không phải ở vị trí trung vệ, mà là người gác đền vững chắc nơi khung thành.