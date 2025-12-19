Phát hiện công ty cung cấp bê tông đổ trộm hơn 700 tấn chất thải rắn 19/12/2025 14:26

(PLO)- Lực lượng chức năng vừa phát hiện hành vi đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định ra môi trường của một đơn vị sản xuất bê tông tại Quảng Ngãi.

Ngày 19-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện vụ đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định ra môi trường.

Theo đó, ngày 16 và 17-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an phường Đức Phổ và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Nhì, tại TDP 3, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan chức năng kiểm tra số chất thải rắn bị đổ trái phép ra môi trường. Ảnh: Nguyễn Yên

Đây là đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm cho một số dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có hành vi đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định tại sáu vị trí xung quanh trạm trộn; đồng thời xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông, chưa qua xử lý, ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Công an phường Đức Phổ, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ sáu mẫu chất thải rắn phục vụ điều tra.

Khối lượng chất thải rắn bị đổ trái phép ra môi trường lên đến hơn 700 tấn. Ảnh: Nguyễn Yên

Kết quả xác định tổng khối lượng chất thải rắn tại sáu điểm vi phạm lên đến hơn 700 tấn, cho thấy quy mô và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra phối hợp Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp lấy mẫu nước thải để giám định, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác động đối với môi trường xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Ảnh: Nguyễn Yên

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.