TP.HCM giải quyết vướng mắc để cấp sổ hồng cho 5 dự án 22/10/2025 17:50

(PLO)- Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư của 5 dự án nhà ở phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung hồ sơ để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Ngày 22-10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

5 dự án có nhiều vướng mắc

Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc cho 5 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Thứ nhất là dự án chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại - văn phòng, số 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án có quy mô quy mô 653 căn hộ, một số vướng mắc của dự án liên quan phần diện tích đất thuộc lộ giới đường Bến Vân Đồn, việc bố trí tái định cư...

Phối cảnh dự án chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại - văn phòng, số 132 Bến Vân Đồn. Ảnh: NC

Thứ hai là dự án chung cư Ngọc Đông Dương 119 Bình Long, phường Bình Trị Đông, TP.HCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Ngọc Đông Dương làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 408 căn hộ, dự án còn gặp vướng mắc liên quan việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh.

Thứ ba là dự án chung cư The Golden Star, số 72 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án chung cư The Golden Star, số 72 Nguyễn Thị Thập. Ảnh: NC

Toàn dự án có quy mô 476 căn căn hộ và sáu căn nhà liên kế. Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với 476 căn hộ.

Thứ tư là dự án chung cư 12 tầng tại số 26 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hạnh Thông, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Gia Định làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô quy mô 264 căn hộ, trong đó có 90 căn nhà ở xã hội đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và diện tích 1.484 m2 sàn thương mại dịch vụ.

Dự án đang gặp một số vướng mắc liên quan việc bổ sung nghĩa vụ tài chính, do chưa xác định số căn nhà ở xã hội, nhà thương mại. Bên cạnh đó, dự án chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để có cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất trong việc hoán đổi 90 căn nhà ở xã hội...

Thứ năm là dự án nhà ở thấp tầng khu nhà ở xã Nhà Bè, TP.HCM do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 149 căn nhà, trong đó có 127 căn nhà ở liên kế, 9 biệt thự song lập và 13 biệt thự đơn lập.

Bổ sung hồ sơ pháp lý để đủ điều kiện cấp sổ hồng

Với dự án số 132 Bến Vân Đồn, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai TP kiểm tra và có báo cáo làm rõ về nhu cầu tái định cư của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ phần diện tích đất thuộc lộ giới. Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan kiểm tra vấn đề liên quan sai phạm của dự án, đảm bảo giải quyết cấp giấy cho người dân nơi đây.

"Dự án này người dân đã có ý kiến rất nhiều lần. Do vậy, các đơn vị có liên quan phải kiểm tra, báo cáo sớm để giải quyết cấp giấy cho người mua nhà"- ông Nguyễn Toàn Thắng nói.

Với dự án chung cư Ngọc Đông Dương, ông Thắng yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai TP rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để làm căn cứ cấp giấy cho người mua nhà.

"Văn phòng đăng ký đất đai TP và các đơn vị có liên quan rà soát dự án có phải thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính hay không. Yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết sẽ thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính nếu có phát sinh"- ông Thắng nói.

Với dự án chung cư The Golden Star, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường để làm thủ tục giấy phép môi trường. Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP phải có văn bản làm rõ về giá đất để có căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Với dự án chung cư 12 tầng tại số 26 Nguyễn Thượng Hiền, ông Thắng đề nghị Phòng quản lý đất (Sở NN&MT) làm việc với chủ đầu tư làm rõ nguồn gốc đất theo từng mốc thời gian và có báo cáo cụ thể.

Với dự án nhà ở thấp tầng khu nhà ở xã Nhà Bè sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Thắng thống nhất việc cấp sổ hồng cho người mua nhà.