TP.HCM: Người dân nhận sổ hồng do Chủ tịch UBND cấp xã cấp 09/10/2025 11:26

(PLO)- Sau khi hoàn thành việc cấp sổ hồng cấp mới, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TP.HCM đã tận tay trao đến người dân.

Ngày 9-10, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TP.HCM cho biết vừa trao tận tay sổ hồng được cấp mới cho người dân.

Ông Phan Công Khanh (trái), Chủ tịch UBND phường Phú Lợi trao sổ hồng được cấp mới cho người dân.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, ông Phan Công Khanh đã tận tay trao sổ hồng cho ông Phạm Văn Hiệp (người dân phường Phú Lợi).

Theo ông Khanh đây là sổ hồng cấp mới được thực hiện bởi chính quyền cấp xã.

Cũng theo ông Khanh, từ khi chính quyền hai cấp được đưa vào vận hành, có 364 thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp xã.

Trong đó, thẩm quyền cấp sổ hồng của Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã.