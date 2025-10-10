TP.HCM tiếp tục có thêm 4 dự án được gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng 10/10/2025 18:38

(PLO)- Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp sổ hồng đã làm việc với chủ đầu tư của bốn dự án nhà ở thương mại nhằm tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ cho người mua nhà.

Ngày 10-10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại. Cách đây 1 tháng, ông Thắng cũng chủ trì họp và tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở khác trên địa bàn TP.

Bốn dự án được tháo gỡ

Tổ công tác 1645 đã làm việc với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng cho bốn dự án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM làm việc với các chủ đầu tư. Ảnh: NC

Thứ nhất là dự án cao ốc Văn phòng và căn hộ tại số 53 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn do công ty TNHH Avalon Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 51 căn hộ này đang gặp vướng mắc vì thời hạn sử dụng đất chỉ được sử dụng đến hết ngày 21-2-2027 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.

Điểm vướng khác mà dự án hiện đang gặp phải liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thay đổi mục tiêu dự án. Cụ thể, dự án được điều chỉnh thêm chức năng “bán cho các đối tượng được phép theo quy định của pháp luật”.

Thứ hai là dự án Vạn Phúc 3, phường Hiệp Bình do công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 373 lô nhà ở thấp tầng, trong đó gồm 171 lô nhà ở liên kế, 202 lô nhà ở biệt thự và chung cư nhà ở xã hội CC3, chung cư nhà ở thương mại CC1, CC2, CC4. Chủ đầu tư đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho 199 căn nhà, trong đó có 171 căn nhà liên kế và 28 căn nhà biệt thự.

Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ) cho biết, thực tế toàn bộ tòa nhà trong dự án này chỉ có 51 căn hộ ở, không có chức năng văn phòng hoặc chức năng cho thuê nhưng công ty đề nghị cấp tách Giấy chứng nhận từng căn hộ cho người mua.

Thứ ba là dự án chung cư phường Hiệp Bình do công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 6 căn nhà ở xây dựng thấp tầng và 778 căn chung cư cao tầng. Dự án này hiện đang có khiếu nại của một số hộ dân liền kề.

Thứ tư là dự án khu nhà ở phường Long Bình do công ty Cổ phần Ngân Thạnh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 164.949,6 m2, trong đó có đất nhóm nhà ở, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất công cộng không kinh doanh.

Theo Quyết định số 8221/2025 của UBND TP, công ty TNHH Ngân Thạnh: “Có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Long Bình và các đơn vị liên quan để rà soát và bàn giao diện tích đất công khoảng 2,6 ha cho Nhà nước quản lý theo Kết luận Thanh tra 7160 ngày 28-12-2018 của Bộ TN&MT”.

Với dự án này, chủ đầu tư đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với 79 căn thấp tầng thuộc khu nhà ở liên kế vườn với tổng diện tích 13.353,52 m2.

Cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm căn nhà

Với dự án cao ốc Văn phòng và căn hộ tại số 53 Nguyễn Thị Minh Khai, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ thông tin về pháp lý khu đất. Song song đó, Phòng kinh tế đất (Sở NN&MT) kiểm tra phần nghĩa vụ tài chính của dự án sau đó báo cáo sớm cho VPĐKĐĐ TP.

"Phòng kinh tế đất cần xác định lại nghĩa vụ tài chính có phát sinh hay không. Trong tuần sau chuyển hết thông tin cho VPĐKĐĐ để xem xét cấp giấy cho người mua nhà"- ông Thắng nói.

Đối với dự án dự án Vạn Phúc 3, ông Thắng thống nhất với các thành viên Tổ công tác cấp sổ hồng đối với 199 căn nhà tại dự án theo đề nghị của chủ đầu tư. Tuy nhiên, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định.

Với dự án dự án chung cư phường Hiệp Bình, ông Thắng thống nhất giải quyết hồ sơ để cấp giấy cho dự án. Đồng thời, chủ đầu tư cần làm việc lại với UBND phường để giải quyết các khiếu nại có liên quan.

Kết luận với dự án khu nhà ở phường Long Bình, ông Thắng thống nhất cấp Giấy chứng nhận đối với 79 căn thấp tầng thuộc khu nhà ở liên kế vườn với tổng diện tích 13.353,52 m2.