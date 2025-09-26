TP.HCM tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho nhiều căn hộ, nền đất 26/09/2025 18:55

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo cụ thể và liên hệ với các đơn vị liên quan để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân.

Ngày 26-9, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM đã chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác 5013 (Tổ giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP) và các chủ đầu tư để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân ở cho bốn dự án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM họp với Tổ công tác 5013 gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân ngày 26-9. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bốn dự án bao gồm:

Thứ nhất là dự án Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng số 436 căn, trong đó có 342 căn văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (không có chức năng ở), 7 căn văn phòng (office), 87 căn thương mại dịch vụ (retail).

Thứ hai là dự án chung cư cao tầng số 61-63 đường số 1, phường Long Trường, TP.HCM (Sky9) do Công ty cổ Phần Phát triển nhà Quốc Gia Khang Việt làm chủ đầu. Dự án gồm 3 Block chung cư với 1257 căn hộ và 104 căn thương mại dịch vụ cho thuê thuộc tầng 3, tầng 4.

Thứ ba là dự án nhà ở thuộc khu nhà ở Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, TP.HCM do Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 1057 nền, trong đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 970 nền, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 87 nền.

Dự án này chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 56 căn nhà (trong đó có 55 căn nhà đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Thứ tư là dự án căn hộ chung cư 5 tầng, phường An Khánh, TP.HCM do Công ty cổ phần Phát triển Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư. Hiện dự án còn 38 căn hộ chưa được cấp sổ hồng.

Liên quan đến dự án An Phú - An Khánh, ngày 15-8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM có công văn nêu ý kiến: “Đối với các nền đất không thuộc diện bị ngăn chặn giao dịch, Cơ quan CSĐT Công an TP đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP kiểm tra, thực hiện việc cập nhật, chuyển quyền sở hữu theo quy định”.

Tại cuộc họp, Văn phòng đăng ký đất đai TP yêu cầu chủ đầu tư các dự án báo cáo một số điểm vướng mắc như: Việc thực nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh công năng từ văn phòng thành văn phòng có kết hợp lưu trú ngắn hạn, không có chức năng ở; xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung; việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án; tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc thực hiện thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và bàn giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định...

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo cụ thể và liên hệ với các đơn vị liên quan để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân.

Cụ thể là báo cáo liên quan công tác xác định nghĩa vụ tài chính, báo cáo tiến độ bàn giao hạ tầng, kỹ thuật, báo cáo tiến độ làm hồ sơ về môi trường, tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng.