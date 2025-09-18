TP.HCM mạnh tay với chủ đầu tư chây ì làm thủ tục cấp sổ hồng cho người dân 18/09/2025 21:35

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết sẽ xem xét không cho chủ đầu tư thực hiện các dự án khác nếu chậm làm hồ sơ cấp sổ hồng với dự án cũ.

Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là Tổ công tác 5013) được thành lập từ ngày 5-11-2024. Đến nay Tổ công tác đã gỡ vướng để cấp sổ hồng cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Để hiểu thêm về hiệu quả của Tổ công tác 5013 sau thời gian hoạt động cũng như những khó khăn thực tế ở các dự án, Pháp Luật TP.HCM có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM. Ảnh: TT

* Phóng viên: Tính đến thời điểm hiện tại, ông đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 5013 ra sao?

+Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM: Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, gỡ vướng cho các dự án gặp khó khăn kéo dài trong thời gian qua.

Trường hợp nếu không có người chủ trì và phối hợp với các sở ngành thì rất khó tháo gỡ những điểm vướng để giải quyết cấp sổ hồng cho người dân.

Từ tinh thần đó Sở NN&MT đã xin phép chủ trương của TP cho phép Sở chủ trì phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan rà soát xác định nguyên nhân, những trường hợp nào có thể xử lý để tập trung giải quyết cấp giấy cho người dân.

Từ khi thành lập đến nay Tổ công tác 5013 đã gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người dân với số lượng rất lớn. Nếu chỉ giải quyết bằng văn bản qua lại thì thời gian cấp giấy cho người dân sẽ kéo dài.

Từ khi có Tổ công tác người dân rất mừng, chủ đầu tư cũng rất an tâm vì được hướng dẫn các thủ tục một cách nhanh chóng nhất.

* Thực tế có trường hợp Tổ công tác 5013 đã họp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên có nhiều chủ đầu tư vẫn chây ì không bổ sung các thủ tục mà sở ngành yêu cầu để cấp sổ hồng. Vậy với những trường hợp này có giải pháp nào để xử lý chủ đầu tư hay không?

+ Hiện nay pháp luật đất đai và các Nghị định có liên quan cho phép nếu chủ đầu tư dự án khi phát sinh trách nhiệm mà không thực hiện có thể dùng các biện pháp rất mạnh.

Cụ thể là không xem xét, giao thêm bất kỳ dự án mới nào ở tất cả các tỉnh, TP. Đồng thời những thông tin vi phạm phải đưa lên các trang thông tin của Bộ và các trang thông tin của địa phương để mong muốn chủ đầu tư phải làm tròn trách nhiệm của mình, vì khi chủ đầu tư đưa ra sản phẩm để bán cho người dân thì người dân phải được hưởng sản phẩm chất lượng đúng như đã cam kết của chủ đầu tư.

Dự án cao ốc Xi Grand Court, số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM đang được gỡ vướng để cấp sổ hồng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trên thực tế Sở, ngành đã có những quyết định xử phạt nếu chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm để cấp sổ hồng cho người dân.

Hiện nay hình phạt nặng nhất là công khai sai phạm trên trang thông tin của Bộ, khi công khai thông tin sai phạm nhà đầu tư sẽ không được làm bất kỳ dự án mới nào.

Tôi cũng đã rất cân nhắc bước làm này, đa số hiện nay Sở vẫn đang khuyến cáo cho chủ đầu tư thực hiện. Nếu Sở đã khuyến cáo mà chủ đầu tư vẫn không thực hiện thì Sở sẽ thực hiện công khai thông tin sai phạm.

Lúc đó chủ đầu tư sẽ không thể làm được các lĩnh vực liên quan đến đất đai, trong đó có cả lĩnh vực dịch vụ, sản xuất. Do trước khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đều phải lấy ý kiến các tỉnh thành về nhà đầu tư cho các dự án ở tỉnh thành đó.

*Những khó khăn trong quá trình hoạt động của Tổ công tác 5013 thời gian qua là gì? Với vai trò là Tổ trưởng của Tổ công tác ông đã có những chỉ đạo gì để bảo vệ quyền lợi cho người dân?

Đã có nhiều dự án chủ đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án phải nhận rất nhiều trách nhiệm từ dự án đó, điển hình như phải làm công viên và một số hạng mục hạ tầng khác. Từ đó chủ đầu tư có khả năng không có lãi trong dự án này, dẫn đến việc chây ì thực hiện tiếp dự án, gây tình trạng chậm cấp giấy cho người dân.

Tuy nhiên, Tổ công tác đã giải quyết bằng cách trước mắt cấp sổ hồng cho người dân và để lại những hạng mục của nhà đầu tư như phần đất cho thuê dịch vụ thương mại, đồng thời Sở NN&MT yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết thực hiện hạng mục còn thiếu của dự án trong khoảng thời gian nhất định. Tổ công tác xác định là đưa quyền lợi người dân lên hàng đầu.

Sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích rộng lớn hơn, Tổ công tác sẽ bổ sung thêm thành viên và mở rộng quy mô giải quyết tất cả các dự án đang gặp khó trên toàn địa bàn TP.HCM.

Xin cảm ơn ông!