Vụ 'Hòa giải bất thành, phường vẫn xác nhận đất không tranh chấp': Cấp sổ hồng sai quy định 09/09/2025 06:00

(PLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác định đất đang tranh chấp nhưng UBND phường xác nhận không tranh chấp để Văn phòng Đăng ký đất đai cấp sổ hồng là sai quy định.

Ngày 8-9, liên quan vụ “Hòa giải nhiều lần bất thành, lãnh đạo phường vẫn xác nhận đất không tranh chấp” mà PLO đã có bài phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai là đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Ranh đất đang tranh chấp nhưng hàng xóm liền kề đã cho người đập đổ toàn bộ bức tường xây bao. Ảnh: VH

Đất đang tranh chấp, khiếu nại vẫn được sang tên

Theo nội dung vụ việc, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai có căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (trước đây là phường Xuân Hòa, TP Long Khánh; nay là phường Long Khánh) và được cấp sổ hồng. Gia đình bà đã xây tường bao cao phân ranh thửa đất của gia đình ông NA.

Vì cả hai nhà cho rằng đất bị chồng lấn ranh rộng khoảng 30cm chạy dọc thửa đất nên bà Mai làm đơn gửi lên UBND phường Xuân Hoà để giải quyết.

Từ tháng 4 đến tháng 9-2023, UBND phường Xuân Hoà đã 3 lần mời các bên lên làm việc để hoà giải nhưng không thành nên hướng dẫn hai bên gửi đơn ra tòa để giải quyết.

Có đến 3 lần hoà giải tranh chấp tại UBND phường không thành nhưng Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hoà (cũ) vẫn xác nhận đất không tranh chấp. Ảnh: VH.

Thời điểm này, ông NA sang nhượng thửa đất cho người khác nên Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Long Khánh tiến hành đo vẽ, xác minh đã có văn bản gửi UBND phường Xuân Hoà để xác minh thông tin thửa đất. Lúc này UBND phường Xuân Hoà nêu rõ về việc thửa đất đang bị tranh chấp ranh mốc.

Phát hiện vụ việc thửa đất đang làm thủ tục chuyển nhượng, bà Mai đã có đơn khiếu nại kết quả đo hiện trạng thửa đất của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Khánh. Tuy nhiên đơn khiếu nại của bà Mai không được giải quyết.

Bất ngờ là ngày 1-12-2023, cũng Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà vẫn xác nhận với nội dung: “Các chủ sử dụng đất không tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề, không lấn chiếm đất công do phường quản lý” gửi Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Long Khánh.

Từ đó, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Khánh chuyển hồ sơ lên Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai ký sang tên sổ hồng cho người mua và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi thửa đất chuyển nhượng cho chủ đất mới thì người này đã thuê người đập phá bức tường liền kề. Gia đình bà Mai đã báo lực lượng chức năng phường Xuân Hoà xuống lập biên bản yêu cầu dừng đập phá. Nhưng mấy ngày sau nhóm người nhà hàng xóm tiếp tục đập phá toàn bộ phần tường.

Yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm

Bà Mai đã làm đơn tố cáo lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa về sai phạm khi xác nhận thửa đất không tranh chấp và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai sang tên chủ sở hữu không đúng quy định pháp luật khiến vụ việc ngày càng phức tạp và có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Sau thời gian dài làm đơn tố cáo, Bí thư Thành ủy TP Long Khánh (cũ) làm việc với các bên và có kết luận xác định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình ông NA là không đảm bảo theo quy định, vì tại thời điểm thực hiện quy trình đang có đơn khiếu nại các bên liên quan chưa được các bên có thẩm quyền giải quyết.

Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Long Khánh. Ảnh: CTV

Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác định việc trong quá trình chuyển nhượng thửa đất từ ông NA cho người khác, bà Mai có đơn khiếu nại kết quả đo đạc hiện trạng đến Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Khánh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết theo quy định. Trong khi đó bản vẽ thửa đất, bản trích lục và đo chỉnh lý thửa đất của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Khánh phát hành không đảm bảo quy định.

Việc thẩm định, giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng liên quan đến thửa đất chưa đúng quy định vì đất đang tranh chấp đã 3 lần hoà giải nhưng khi xác minh nguồn gốc UBND xã vẫn xác nhận đất không tranh chấp. Đây là tiền đề cho những sai sót, tồn tại khi cấp sổ hồng.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho rằng dẫn đến vi phạm trên là trách nhiệm của bộ phận đo đạc, thẩm định hồ sơ của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Khánh thiếu kiểm tra nên Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai ký cấp sổ hồng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, đất đang tranh chấp và 3 lần hoà giải không thành tại UBND phường Xuân Hoà nhưng UBND phường lại xác nhận xác nhận đất không tranh chấp mâu thuẫn với các biên bản trước đó.

Từ những vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai giao Giám đốc Văn phòng ĐKĐD tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý đối với các tồn tại trong quá trình cấp sổ hồng, chuyển mục đích sử dụng đất. Xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các thiếu sót trên theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo, xử lý.

Đề nghị UBND phường Long Khánh rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác nhận thửa đất không tranh chấp trong khi đất đang tranh chấp và 3 lần hoà giải không thành tại UBND phường.