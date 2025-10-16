Hàng trăm cư dân tại TP.HCM nhận sổ hồng từ Công ty TNHH Chung Trang Linh 16/10/2025 14:28

Ngày 12-10, Công ty TNHH Chung Trang Linh đã tổ chức lễ bàn giao sổ hồng cho các cư dân đang sinh sống tại chung cư CTL Tower Tham Lương, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong quá trình bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp cho chủ nhân các căn hộ. Sự kiện này đồng thời khẳng định năng lực pháp lý, uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư trên thị trường bất động sản TP.HCM.

130 sổ hồng trao tay cư dân

Hình thành ý tưởng từ năm 2012, đến tháng 5-2019, dự án Chung cư CTL Tower Tham Lương chính thức được khởi công và triển khai. Sau hơn bốn năm xây dựng, đầu năm 2023, các cư dân đã nhận bàn giao căn hộ và ổn định cuộc sống. Đây được xem là “đứa con tinh thần” đầu tiên của Công ty TNHH Chung Trang Linh, chứa đựng nhiều tâm huyết và nỗ lực của tập thể doanh nghiệp.

Cư dân CTL Tower Tham Lương vui mừng nhận sổ hồng

Trong đợt này, công ty đã bàn giao 130 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản trên đất (sổ hồng) cho các hộ dân, trên tổng số 368 căn hộ của dự án. Những căn hộ còn lại đang được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý để trao sổ trong thời gian tới, nhằm đảm bảo quyền lợi trọn vẹn cho toàn bộ khách hàng.

Bà Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Chung Trang Linh, chia sẻ: “Với đạo đức nghề nghiệp và uy tín của chủ đầu tư, chúng tôi không cho phép mình thay đổi giá bán dù chi phí phát sinh tăng rất cao. Giữ trọn cam kết với khách hàng cũng chính là giữ danh dự của doanh nghiệp.”

Theo bà Lan, sau hơn hai năm bàn giao nhà, giá trị căn hộ tại CTL Tower đã tăng hơn 50% so với thời điểm mở bán ban đầu. Thành công này không chỉ khẳng định tiềm năng của dự án, mà còn là niềm tự hào của doanh nghiệp khi mang lại giá trị thực và sự an cư bền vững cho cư dân.

CTL Tower Tham Lương tọa lạc trên đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, sở hữu vị trí chiến lược ngay chân cầu Tham Lương, cách ga metro khoảng 50m, sân bay Tân Sơn Nhất 5km và trung tâm thành phố khoảng 15km. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 1.992m², với mật độ xây dựng 40%, gồm 18 tầng cao (2 tầng thương mại – dịch vụ, 16 tầng căn hộ) và 2 tầng hầm để xe, cung cấp 368 căn hộ có diện tích từ 60–85m².

Từ khâu thiết kế đến thi công, CTL Tower được đánh giá cao về chất lượng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và không gian sống. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đội ngũ thi công vẫn nỗ lực duy trì tiến độ, vượt qua nhiều khó khăn để kịp bàn giao theo thông báo của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, công trình đảm bảo hệ thống tiện ích đồng bộ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, qua đó khẳng định uy tín và năng lực của chủ đầu tư, đồng thời mang đến sự hài lòng, niềm tin cho cư dân.

Cam kết về uy tín và chất lượng

Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản bị “treo sổ” hoặc chậm hoàn tất thủ tục pháp lý, việc Công ty TNHH Chung Trang Linh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và trao sổ hồng đúng hẹn cho cư dân CTL Tower Tham Lương được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần tăng niềm tin của khách hàng và thể hiện năng lực quản lý, pháp lý vững vàng của chủ đầu tư giữa bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Bà Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Chung Trang Linh cho biết, với chúng tôi, chữ tín là nền tảng cốt lõi. Dù thị trường có khó khăn, chúng tôi vẫn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực ngày đêm để hoàn thiện từng thủ tục, giúp cư dân sớm có sổ hồng hợp pháp.

Theo bà Lan, niềm vui và sự hài lòng của cư dân chính là động lực để công ty tiếp tục phát triển các dự án nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân TP.HCM. Trong thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng thêm nhiều công trình đạt chuẩn, hướng đến không gian sống gắn kết cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển đô thị bền vững.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của khách hàng trong những dự án sắp tới. Mỗi sổ hồng được trao đi không chỉ là giấy tờ pháp lý, mà còn là cam kết của Chung Trang Linh về uy tín và chất lượng”.- bà Lan nhấn mạnh.