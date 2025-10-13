Người dân có thể sử dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai 13/10/2025 15:49

(PLO)- Sắp tới, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai của mình, tạo sự thuận tiện và minh bạch.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP.HCM, thời gian thực hiện là 90 ngày từ 1-9-2025 đến 30-11- 2025.

Chiến dịch thực hiện thành công sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân trong vấn đề đảm bảo thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) của người dân được đồng bộ, chính xác với cơ sở dữ liệu của Nhà nước.

Đồng thời giúp giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp... trên môi trường điện tử.

Sắp tới, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chương trình sẽ xây dựng các tiện ích trên VNeID. Cụ thể, sắp tới người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai của mình, tạo sự thuận tiện và minh bạch.

Với các doanh nghiệp, chiến dịch sẽ giúp tạo môi trường đầu tư minh bạch, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin đất đai chính xác, giảm thiểu rủi ro pháp lý

Hơn nữa, việc giải quyết thủ tục hiệu quả, có thể tái sử dụng dữ liệu đã có giúp cắt giảm thành phần hồ sơ, không cần hồ sơ giấy, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Trong 90 ngày, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Hoàn thiện dữ liệu hiện có: Rà soát, đối chiếu để đảm bảo khoảng 5 triệu thửa đất đã có dữ liệu phải đạt chuẩn đúng - đủ - sạch - sống. Thông tin chủ sử dụng đất sẽ được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng dữ liệu mới: Đối với những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu sẽ tiến hành thu thập, số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước công dân của người dân.

Kết nối và chia sẻ: Đồng bộ 100% dữ liệu đất đai của địa phương về Trung ương, kết nối và chia sẻ thông suốt trong toàn hệ thống chính trị để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Sở NN&MT đề nghị người dân và doanh nghiệp chủ động phối hợp với các Tổ công tác tại địa phương (xã, phường, khu phố) khi có yêu cầu thực hiện một số bước như sau:

Cung cấp thông tin: Chuẩn bị sẵn sàng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước công dân để cung cấp cho cán bộ khi có yêu cầu thu thập, số hóa tại những nơi chưa có dữ liệu.

Theo dõi và xác nhận: Chú ý theo dõi thông tin và các hướng dẫn trên ứng dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai của mình khi có thông báo.

Phản ánh kịp thời: Khi phát hiện thông tin đất đai của mình có sai sót, hãy nhanh chóng phản ánh với UBND cấp xã hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được điều chỉnh.