Vụ sai phạm đất đai xảy ra tại Long Xuyên: Khởi tố thêm 1 nguyên phó chủ tịch và 11 người 05/10/2025 17:13

(PLO)- Liên quan vụ sai phạm đất đai xảy ra tại TP Long Xuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 12 người trong đó có 1 nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ, nâng tổng số bị can trong vụ án là 29 người

Ngày 5-10, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP Long Xuyên cũ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn cùng 26 cựu cán bộ khác.

Như vậy qua điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 12 bị can là các nguyên cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư, văn phòng đăng kí đất đai, cán bộ đo đạc phường... và một nguyên phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ là Huỳnh Giang Sơn. Tất cả đều bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Giang Sơn, khi giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, là người trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình ký quyết định giao đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông không kiểm tra, đối chiếu danh sách các hộ dân được cấp nền tái định cư, dẫn đến việc ký cấp sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,53 tỉ đồng.

Cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc trong vụ sai phạm đất đai

Cơ quan điều tra xác định, ông Sơn là người có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức, song đã thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng và đã tự nguyện nộp 20 triệu đồng khắc phục hậu quả, nên được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ khi xử lý.

Đối với bị can Nguyễn Bảo Sinh, là Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên phụ trách lĩnh vực kinh tế và tài nguyên – môi trường, trong quá trình ký 16 hồ sơ giao đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Còn bị can Đào Văn Ngọc, phụ trách lĩnh vực tài chính – kế hoạch, quản lý đô thị và đầu tư xây dựng, ký 10 hồ sơ giao đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 3,53 tỉ đồng.