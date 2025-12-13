THB Việt Nam: Nhà phân phối dụng cụ thủy lực uy tín cho doanh nghiệp và cá nhân 13/12/2025 09:00

(PLO)- Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dụng cụ thủy lực trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng ngày càng tăng, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp uy tín trở thành yếu tố quyết định để đảm bảo tiến độ và an toàn lao động.

Với hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp và thợ kỹ thuật trên toàn quốc, THB Việt Nam đã khẳng định vị thế là nhà phân phối dụng cụ thủy lực đáng tin cậy, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của cá nhân lẫn doanh nghiệp.

THB Việt Nam – Đơn vị phân phối dụng cụ thủy lực uy tín trên toàn quốc

Thành lập từ năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam đã trở thành đơn vị nổi bật hoạt động trong lĩnh vực thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, dụng cụ cầm tay, máy móc công nghiệp... THB Việt Nam từng bước xây dựng uy tín vững chắc, khẳng định vai trò nhà phân phối dụng cụ thủy lực hàng đầu, được tin chọn bởi doanh nghiệp, nhà xưởng và kỹ thuật viên trên toàn quốc.

THB Việt Nam phân phối dụng cụ thủy lực chính hãng.

Khách hàng mua dụng cụ thủy lực tại THB Việt Nam được hưởng nhiều quyền lợi gồm:

● Sản phẩm chính hãng 100% từ các thương hiệu uy tín, có đầy đủ chứng từ CO, CQ.

● Mức giá cạnh tranh kèm chương trình khuyến mãi định kỳ.

● Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm, am hiểu kỹ thuật và sẵn sàng hỗ trợ lựa chọn thiết bị phù hợp từng yêu cầu công việc.

● Chính sách bảo hành minh bạch, nhanh chóng theo đúng quy định của nhà sản xuất.

● Dịch vụ giao hàng nhanh trên toàn quốc, hỗ trợ lắp đặt tại nhà xưởng của khách hàng.

● Dịch vụ vận chuyển nhanh miễn phí với đơn hàng trên 1 triệu trong phạm vi 5km tại nội thành Hà Nội, Hồ Chính Minh.

Các dòng thiết bị thủy lực đang được phân phối tại THB Việt Nam

Hiện nay, công ty THB Việt Nam cung cấp đầy đủ thiết bị thủy lực phục vụ cơ khí, xây dựng, bảo trì máy móc.

Máy cắt sắt thủy lực

Là thiết bị quan trọng trong xây dựng và gia công thép, máy cắt sắt thủy lực do THB Việt Nam phân phối sở hữu lực cắt mạnh, lưỡi cắt bền và tốc độ làm việc vượt trội so với phương pháp thủ công. Nhờ hệ thống thủy lực ổn định, máy vận hành ít rung, không làm nứt thép và đảm bảo kích thước cắt chính xác. Đây là công cụ lý tưởng cho nhà thầu, đội thi công dân dụng - công nghiệp, hoặc các xưởng chế tạo cần hiệu suất cao.

Máy đột lỗ thủy lực

Máy đột thủy lực là lựa chọn hàng đầu khi cần tạo lỗ trên thép, inox, đồng… với độ chính xác cao mà không gây biến dạng vật liệu. THB Việt Nam cung cấp nhiều dòng máy có lực đột từ 10 – 35 tấn, đáp ứng đa dạng yêu cầu thi công.

Ưu điểm nổi bật của dòng máy này là thao tác nhanh, lỗ đột đẹp, không cần mài lại, giúp tăng năng suất và chất lượng hoàn thiện sản phẩm. Thiết bị được đánh giá cao bởi độ bền và sự ổn định khi làm việc liên tục.

Máy đột lỗ thủy lực chất lượng, chính hãng với độ bền cao.

Cảo thủy lực

Các dòng cảo thủy lực tại THB Việt Nam đa dạng từ 2 chấu, 3 chấu với tải 5–50 tấn. Thiết bị tạo lực ép lớn, hỗ trợ tháo puly, bánh răng, vòng bi nhanh gọn. Dòng sản phẩm này phù hợp sửa chữa ô tô, bảo trì công nghiệp và xưởng cơ khí.

Đồng thời, THB Việt Nam còn phân phối nhiều thiết bị thủy lực khác, gồm:

● Kìm bấm cos thủy lực

● Kích thủy lực

● Bơm thủy lực tay và điện

● Kìm cắt cáp thủy lực

● Máy uốn thủy lực

● Máy gia công thanh cái

● Máy tách mặt bích

● Bộ dụng cụ thủy lực tổng hợp

Các sản phẩm đều được cam kết hàng chính hãng, chất lượng, với độ bền cao. Dòng dụng cụ thủy lực có sẵn hàng, đa dạng mức lực và chủng loại, giúp người dùng dễ dàng chọn đúng nhu cầu sử dụng.