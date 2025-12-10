Thuế Quang Huy chia sẻ kinh nghiệm đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng 10/12/2025 09:16

(PLO)- Đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng là bước khiến nhiều doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn vì những chi tiết tưởng chừng nhỏ lại gây tắc trễ trong thủ tục.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, Thuế Quang Huy sẽ chia sẻ các lỗi thường gặp trong việc đăng ký giúp cho bạn hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đúng quy định và nhanh chóng.

Các lỗi thường gặp khi đăng ký công ty cổ phần qua mạng

Quy trình thành lập công ty cổ phần qua mạng thường gặp những lỗi phổ biến dưới đây bạn cần lưu ý, để đảm bảo hồ sơ xét duyệt nhanh, không bị trả lại.

Lỗi 1: Sai lầm về nguồn vốn điều lệ

Hồ sơ thiếu minh bạch về tỷ lệ và phương thức góp vốn mở công ty có thể khiến doanh nghiệp phát sinh tranh chấp và gặp vướng mắc khi mở tài khoản hoặc phát hành cổ phiếu.

Doanh nghiệp cần lập bảng kê rõ tỷ lệ và thời hạn góp vốn của từng cổ đông, đồng thời ghi cụ thể phương thức góp vốn trong Điều lệ và Nghị quyết thành lập.

Để hạn chế những sai lầm về việc này, Thuế Quang Huy đã có bài viết liên quan đến thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần, bạn có thể đọc thêm.

Lỗi 2: Bỏ qua yêu cầu đặc biệt về cổ đông

Một số ngành nghề yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề hoặc kinh nghiệm chuyên môn. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát kỹ danh mục ngành nghề có điều kiện, cơ cấu lại cổ đông hoặc bổ sung người đại diện phù hợp nếu chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực và chứng chỉ liên quan.

Lỗi 3: Tên công ty gây nhầm lẫn

Theo Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp phải gồm loại hình và tên riêng, không trùng, không gây nhầm lẫn và không chứa từ ngữ cấm. Doanh nghiệp cần tra cứu tên trên Cổng thông tin quốc gia, kiểm tra hệ thống đăng ký kinh doanh và nhãn hiệu, đồng thời bảo đảm tên đầy đủ thành tố và không dùng từ ngữ vi phạm.

Lỗi 4: Chữ ký số không hợp lệ hoặc ký sai tài liệu

Pháp luật yêu cầu chữ ký số đúng định dạng, còn hiệu lực và được đặt đúng vị trí trên tài liệu nộp trực tuyến. Để tránh lỗi, doanh nghiệp cần kiểm tra định dạng file chữ ký số, đặt chữ ký đúng vị trí không che nội dung và đảm bảo chữ ký số còn hạn khi nộp hồ sơ.

Lỗi 5: Tài liệu đính kèm không đúng quy chuẩn pháp lý

Bản scan mờ, thiếu chứng thực hoặc không khớp với bản gốc là nguyên nhân phổ biến khiến hồ sơ bị trả lại. Vì vậy, doanh nghiệp cần bảo đảm bản scan rõ nét, trùng khớp thông tin và gửi đúng loại file, đúng định dạng theo yêu cầu của cổng đăng ký doanh nghiệp.

Lỗi 6: Vấn đề pháp lý của địa chỉ trụ sở chính

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính phải là địa điểm hợp pháp, thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp hoặc được chủ sở hữu chấp thuận, và phù hợp với ngành nghề đăng ký. Doanh nghiệp cần xác minh tính hợp pháp của địa chỉ, ưu tiên văn phòng hoặc nhà ở đủ điều kiện, và lưu giữ đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng như hợp đồng thuê hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lỗi 7: Không làm rõ ngành nghề kinh doanh (đặc biệt nhóm ngành có điều kiện)

Một số ngành nghề thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định pháp luật và Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Bạn cần rà soát đúng mã ngành cấp 4 và mô tả chi tiết, kiểm tra yêu cầu pháp lý theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP, đồng thời sử dụng dịch vụ tư vấn uy tín như Thuế Quang Huy để được hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ chính xác.

Việc nắm vững những lỗi phổ biến này, kết hợp với kiểm tra hồ sơ kỹ lưỡng và tuân thủ pháp luật, sẽ giúp thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng diễn ra thuận lợi.

Giải pháp thành lập công ty cổ phần trọn gói nhanh chóng từ Thuế Quang Huy

Thành lập công ty cổ phần đòi hỏi chuẩn xác trong hồ sơ, vốn điều lệ, ngành nghề và cổ đông, nhưng thủ tục phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Hiểu được điều này, Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ TP. HCM và trên toàn quốc giúp cho khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro pháp lý.

Bảng giá dịch vụ của Thuế Quang Huy:

Cam kết dịch vụ trọn gói từ Thuế Quang Huy:

● Hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và chính xác theo thực tế công ty.

● Tư vấn chuyên sâu về pháp lý, ngành nghề kinh doanh và cơ cấu cổ đông.

● Hỗ trợ tối đa trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh với cơ quan đăng ký.

● Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất.

Bài viết trên đã chỉ ra những lỗi phổ biến khi đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng. Việc hiểu rõ các rủi ro này giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh phải nộp lại nhiều lần và tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình đăng ký. Liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được tư vấn chi tiết, kiểm tra hồ sơ miễn phí.