Vay ngân hàng MB mua nhà: Lưu ý cho khách hàng mới về điều kiện, thủ tục

(PLO)- Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng tăng, việc sở hữu một căn nhà đòi hỏi người mua phải có kế hoạch tài chính hợp lý. Với MB Dream Home của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), người trẻ có thể tiếp cận giải pháp vay mua nhà linh hoạt, dễ đăng ký và phù hợp với mức thu nhập phổ thông.

Đây không chỉ là một khoản vay, mà còn là cầu nối giúp người trẻ lên kế hoạch tài chính hợp lý, sớm sở hữu căn nhà mơ ước và tiến gần hơn đến sự ổn định trong cuộc sống.

MB Dream Home: Chắp cánh giấc mơ an cư cho người trẻ

MB Dream Home là gói vay mua nhà được MB thiết kế dành riêng người trẻ đang tìm kiếm giải pháp tài chính dài hạn dễ tiếp cận. Khách hàng chỉ cần có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng đã có thể đăng ký vay, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng sở hữu căn nhà đầu tiên.

Gói vay hỗ trợ thời hạn lên đến 35 năm và mức vay tối đa 80% giá trị tài sản đảm bảo, giúp khách hàng dễ dàng cân đối tài chính trong suốt thời gian vay. Lãi suất được áp dụng linh hoạt, người vay có thể chọn giữa lãi suất cố định hoặc thả nổi.

Điểm đặc biệt của MB Dream Home là ưu đãi ân hạn trả nợ gốc lên đến 5 năm hoặc chỉ phải thanh toán 15% nợ gốc trong 10 năm đầu tiên. Chính sách này giảm áp lực tài chính ở giai đoạn đầu, giúp khách hàng yên tâm hơn khi bắt đầu hành trình sở hữu nhà.

Ngoài ra, MB còn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm để hỗ trợ khách hàng tính lãi suất vay mua nhà và lên kế hoạch trả nợ hợp lý. Với những chính sách này, MB Dream Home thực sự trở thành “cánh cửa” giúp người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư một cách chủ động và vững vàng.

MB Dream Home - gói vay mua nhà dành cho người trẻ.

Quy trình vay ngân hàng mua nhà đơn giản, nhanh chóng

Quy trình vay mua nhà tại các ngân hàng gồm 4 bước cơ bản:

Bước 1 - Đăng ký vay và tiếp nhận hồ sơ

Khách hàng liên hệ ngân hàng để được tư vấn chi tiết về điều kiện vay, lãi suất vay mua nhà và các loại hồ sơ cần chuẩn bị.

Bước 2 - Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

- Giấy tờ cá nhân: Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú (KT3), giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng độc thân.

- Chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, sao kê lương hoặc giấy tờ chứng minh nguồn thu từ kinh doanh, cho thuê tài sản.

- Hồ sơ tài sản đảm bảo: Hợp đồng mua bán nhà, sổ đỏ/sổ hồng hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp.

- Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn: Hợp đồng đặt cọc, quyết định trúng đấu giá…

Bước 3 - Thẩm định hồ sơ

MB kiểm tra khả năng tài chính, giá trị tài sản bảo đảm và lịch sử tín dụng của khách hàng để đánh giá khả năng phê duyệt khoản vay.

Bước 4 - Chuẩn bị chứng từ và thủ tục liên quan tài sản đảm bảo

Trước khi giải ngân, khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo (TSĐB) theo hướng dẫn của MB, đảm bảo quyền sở hữu và tính pháp lý hợp lệ.

Bước 5 - Giải ngân

Ngân hàng chuyển tiền theo hợp đồng mua bán hoặc nhu cầu thực tế của khách hàng, hoàn tất quá trình vay vốn.

MB cung cấp gói vay mua nhà với lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản.