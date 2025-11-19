Trung tâm Y học bào thai toàn diện tại Việt Nam: Giải pháp 'cứu cánh' cho thai kỳ nguy cơ cao 19/11/2025 15:26

(PLO)- Đi vào hoạt động từ tháng 11-2024, Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec trở thành địa chỉ bệnh viện ngoài công lập, tiên phong cung cấp dịch vụ toàn diện, mô hình khép kín, đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Y học bào thai tại Việt Nam.

Y học bào thai đang mở ra kỷ nguyên mới trong chăm sóc thai nhi, cho phép phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, chẩn đoán các rối loạn nghiêm trọng và áp dụng nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay từ trong bụng mẹ.

Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) xây dựng hệ sinh thái chăm sóc toàn diện và kết nối chặt chẽ các chuyên khoa: Y học bào thai – Di truyền – Sản – Gây mê hồi sức – Sơ sinh. Mô hình này giúp quản lý thai kỳ an toàn ở mọi giai đoạn, đặc biệt với các trường hợp nguy cơ cao.

Trung tâm cũng là đơn vị tiên phong mang đến dịch vụ toàn diện chăm sóc thai kỳ trọn vẹn từ sàng lọc – chẩn đoán sớm – can thiệp bào thai – chăm sóc sau sinh, tất cả được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu với công nghệ tiên tiến.

Khám và tư vấn di truyền – Chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm

Các chuyên gia của Trung tâm Y học bào thai thực hiện tư vấn di truyền chuyên sâu cho mẹ bầu và gia đình, đặc biệt trong những trường hợp có tiền sử bệnh lý di truyền, từng sinh con dị tật, kết hôn cận huyết, mẹ bầu trên 35 tuổi, mang thai IVF, song thai hoặc đa thai. Trung tâm có hệ thống máy giải trình gen tiên tiến nhất, hỗ trợ bác sĩ đánh giá nguy cơ di truyền trước và trong thai kỳ, giải thích chi tiết kết quả xét nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch thai sản an toàn, kết hợp sàng lọc di truyền chuyên sâu và hỗ trợ sinh sản khi cần thiết.

Ths.BSNT Nguyễn Ngọc Dũng - Bác sĩ Di truyền tư vấn xét nghiệm sàng lọc cho thai phụ

Khám thai cá nhân hóa – Sàng lọc toàn diện, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé

Đội ngũ bác sĩ thực hiện xây dựng phác đồ theo dõi thai kỳ cá nhân hóa giúp sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể sớm qua NIPT, đo độ mờ da gáy, siêu âm hình thái, siêu âm tim thai. Bên cạnh đó, trung tâm còn đánh giá nguy cơ tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ từ giai đoạn đầu và theo dõi sự phát triển toàn diện của thai nhi bằng hệ thống siêu âm tiên tiến, phát hiện dị tật bẩm sinh về tim, thần kinh, tiêu hóa và tiết niệu. Mẹ bầu cũng được tư vấn chế độ dinh dưỡng và vận động khoa học để đảm bảo mẹ khỏe, thai nhi phát triển tối ưu.

TS. BS Nguyễn Thị Sim siêu âm cho thai phụ bằng máy siêu âm 4D Voluson Expert 22 tích hợp AI công nghệ tiên tiến cho hình ảnh sắc nét nhất.

Can thiệp bào thai với 11 kỹ thuật tiên tiến được Bộ y tế giao thực hiện

Can thiệp bào thai là kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực y học bào thai hiện nay, cho phép xử lý các bất thường ngay từ khi thai còn trong bụng mẹ. Phương pháp này có thể can thiệp trên hầu hết các cơ quan quan trọng của thai nhi, kể cả những vùng phức tạp như não, tim hay màng phổi. Nhờ đó, nhiều trường hợp phát hiện dị tật sớm vẫn có cơ hội được cứu sống và chào đời khỏe mạnh, thay vì phải chấm dứt thai kỳ như trước đây.

Với lợi thế về đội ngũ chuyên gia, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ hiện đại, Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec đã được Bộ Y tế thẩm định và giao nhiệm vụ triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến từ năm 2024, bao gồm:

Nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải sợi ối bằng laser. Truyền dịch vào màng ối điều trị bệnh lý ối ít, thiểu ối. Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn. Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm. Chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực. Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi. Nội soi can thiệp thai nhi điều trị dị tật tim bẩm sinh. Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi.