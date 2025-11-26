Hachi Việt Nam ra mắt bộ đôi Bưởi Bơ Regenerating hỗ trợ giảm gãy rụng tóc 26/11/2025 07:53

(PLO)- Hachi Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm Việt đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được đông đảo người dùng tin chọn, vừa giới thiệu bộ đôi dầu gội, dầu xả Hachi Bưởi Bơ Regenerating chuyên dành cho tóc gãy rụng. Sản phẩm được phát triển từ chiết xuất thiên nhiên, hướng đến nhu cầu chăm sóc tóc an toàn, lành tính.

Tình trạng tóc gãy rụng gia tăng do môi trường, hóa chất và căng thẳng khiến người dùng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, phù hợp sử dụng lâu dài. Thị trường chăm sóc tóc thiên nhiên cũng đang tăng trưởng ổn định, mở ra cơ hội cho thương hiệu nội địa.

Trong bối cảnh đó, Hachi Việt Nam – thuộc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hachi Việt Nam – giới thiệu bộ đôi Hachi Regenerating Shampoo và Conditioner sử dụng chiết xuất bưởi và dầu bơ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc gãy rụng.

Thành phần rõ ràng, giảm gãy rụng

Theo thông tin từ Hachi Việt Nam, bộ đôi dầu gội – dầu xả Hachi Bưởi Bơ Regenerating được xây dựng theo tiêu chí an toàn, minh bạch thành phần và hướng đến hiệu quả cho người dùng gặp tình trạng tóc yếu, dễ rụng.

Dầu gội Hachi Regenerating

Sản phẩm có thành phần chiết xuất bưởi và dầu quả bơ – hai nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc truyền thống. Các tinh chất này chứa nhiều vitamin, giúp nuôi dưỡng da đầu và từng sợi tóc, từ đó hỗ trợ giảm gãy rụng.

Công thức kết hợp Keratin và Collagen giúp kích thích da đầu, bổ sung dưỡng chất cho quá trình mọc tóc. Theo đại diện thương hiệu, sự kết hợp này hướng đến mục tiêu phục hồi, làm tóc trông dày và bóng mượt hơn.

Dầu xả Hachi Regenerating

Dầu xả chứa chiết xuất bưởi, dầu bơ cùng Collagen – Keratin, giúp tóc mềm mượt mà không gây nhờn bết. Dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào thân tóc, phù hợp với người thường xuyên tạo kiểu hoặc có tóc yếu, mảnh.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là khả năng lưu hương nước hoa đến 48 giờ, giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng hằng ngày.

Tập trung vào nhu cầu thực tế của người dùng Việt

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ mỹ phẩm, nhóm sản phẩm giảm gãy rụng đang là mối quan tâm lớn của người dùng Việt, nhất là trong môi trường làm việc và sinh hoạt nhiều áp lực. Các yếu tố như nắng nóng, ô nhiễm, hóa chất uốn nhuộm làm tóc yếu dần theo thời gian.

Bộ đôi dầu gội – dầu xả Hachi Bưởi Bơ Regenerating được xây dựng hướng tới nhóm người dùng này, với tiêu chí sản phẩm dễ sử dụng, phù hợp tóc Việt và đảm bảo tính an toàn khi dùng lâu dài.

Đại diện Hachi Việt Nam cho biết: Mục tiêu của thương hiệu là tối ưu hóa sản phẩm thiên nhiên để đáp ứng các vấn đề phổ biến như gãy rụng, tóc thưa, tóc yếu sau sinh, hoặc tóc hư tổn do tác động nhiệt.

Thương hiệu Việt kiên định hướng đi thiên nhiên

Hachi Việt Nam nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc tóc và đã định vị mình là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên đáng tin cậy nhờ tính lành tính và hiệu quả thực tế. Việc ra mắt bộ đôi Regenerating Bưởi Bơ nằm trong chiến lược mở rộng sản phẩm thiên nhiên của thương hiệu.

Theo đánh giá của một số chuyên gia chăm sóc cá nhân, xu hướng kết hợp chiết xuất thiên nhiên và hoạt chất phục hồi đang ngày càng phổ biến. Bộ đôi Regenerating thể hiện Hachi Việt Nam đang bám sát xu hướng này và giữ vững định hướng phát triển bền vững. Thương hiệu cũng cho biết có đầy đủ giấy tờ minh bạch như chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP và giấy công bố sản phẩm được Sở Y tế cấp phép trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái.