AVAKids: Nơi mua sữa bột chính hãng, chất lượng cho bé 20/11/2025 10:49

(PLO)- AVAKids hiện phân phối chính hãng các loại sữa bột đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chính sách mua hàng tại AVAKids.

Vì sao nên chọn mua sữa bột tại AVAKids?

Sản phẩm chính hãng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ

Là chuỗi cửa hàng mẹ và bé trực thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động, AVAKids cam kết phân phối 100% sản phẩm sữa bột chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ chứng nhận từ nhà sản xuất.

Các sản phẩm được nhập trực tiếp từ thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như sữa Meiji, sữa Optimum, sữa hươu cao cổ,..., đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng khắt khe, giúp mẹ an tâm khi lựa chọn cho con.

Giá cả minh bạch, ưu đãi thường xuyên

AVAKids luôn niêm yết giá rõ ràng và cạnh tranh. Hệ thống thường xuyên triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc tặng quà khi mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng. Mẹ có thể dễ dàng so sánh giá, lựa chọn loại sữa bột phù hợp với độ tuổi và ngân sách của gia đình.

Hệ thống cửa hàng rộng khắp, mua sắm dễ dàng

Với hơn 60 cửa hàng trên toàn quốc cùng nền tảng mua sắm trực tuyến tại avakids.com, khách hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và nhận giao tận nơi. Đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ mẹ chọn loại sữa bột phù hợp với thể trạng và nhu cầu phát triển của từng bé.

AVAKids - Điểm bán sữa bột chính hãng, chất lượng.

Các dòng sữa bột chính hãng được ưa chuộng tại AVAKids

Friso - Dinh dưỡng vàng, êm dịu cho hệ tiêu hóa

Friso là thương hiệu đến từ Hà Lan với công thức LockNutri giúp giữ trọn dưỡng chất tự nhiên từ sữa, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng sức đề kháng cho trẻ. Friso phù hợp cho bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, giúp hấp thu tốt và phát triển đều đặn.

Abbott Grow – Giúp bé cao khỏe, phát triển toàn diện

Dòng sữa hươu cao cổ được phát triển bởi Abbott Hoa Kỳ, cung cấp dưỡng chất cân đối giúp trẻ tăng chiều cao, phát triển hệ xương và trí não. Sữa Abbott Grow chứa canxi, vitamin D, protein cùng các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ bé năng động và khỏe mạnh mỗi ngày.

Sữa bột Abbott Grow.

Aptamil – Công thức tiên tiến hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa

Aptamil là thương hiệu sữa cao cấp đến từ châu Âu, được nhiều mẹ tin chọn nhờ công thức độc quyền với lợi khuẩn GOS/FOS và hàm lượng vitamin D cao. Các dòng sản phẩm từ Úc, New Zealand và Đức đều giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Vinamilk Optimum Gold – Giải pháp dinh dưỡng phù hợp với trẻ Việt

Sữa Optimum là dòng sữa bột dinh dưỡng do thương hiệu Việt Nam phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm chứa HMO, đạm Whey giàu alpha-Lactalbumin, cùng hệ lợi khuẩn BB-12™ và LGG™ giúp bé tiêu hóa, hấp thu tốt hơn và tăng cường đề kháng.

Với công thức phù hợp thể trạng trẻ em Việt, Optimum Gold hỗ trợ phát triển trí não, chiều cao và thể chất toàn diện qua từng giai đoạn từ sơ sinh đến mẫu giáo, là lựa chọn chất lượng với mức giá hợp lý cho các bậc phụ huynh.

Meiji - Dinh dưỡng chuẩn Nhật, vị thanh mát dễ uống

Sữa Meiji nổi tiếng với công thức mô phỏng gần với sữa mẹ, cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và DHA giúp bé phát triển trí não, thị giác. Sản phẩm có vị nhạt, dễ uống và phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ châu Á, đặc biệt là các bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Enfa - Tăng cường trí não và sức đề kháng cho bé

Thương hiệu Enfa (thuộc Mead Johnson) được biết đến với công thức MFGM Pro và DHA tiên tiến, giúp hỗ trợ phát triển não bộ, tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi. Ngoài ra, Enfa còn cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ, giúp bé luôn khỏe mạnh và sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh.

Similac - Hỗ trợ phát triển trí não và đề kháng

Sữa bột Similac của Abbott được nhiều mẹ tin dùng nhờ công thức HMO 2’-FL giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cùng DHA, Lutein và Vitamin E hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác cho trẻ nhỏ.

Chính sách mua hàng tại AVAKids

Khi mua sắm tại AVAKids, khách hàng được hưởng chính sách minh bạch và bảo đảm quyền lợi:

Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng.

Đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm hư hỏng, hết hạn hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển.

Giao hàng tận nơi toàn quốc, thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt, thẻ ATM, Visa, MasterCard hoặc trực tuyến.

Tổng đài 1900.866.874 (8:00 - 21:30) luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

(Chính sách cập nhật tháng 11-2025, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thông tin chi tiết tại avakids.com.)

Sữa bột đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ, giúp bé có nền tảng sức khỏe vững vàng và trí tuệ vượt trội. Với cam kết sản phẩm chính hãng, bảo quản đạt chuẩn, cùng dịch vụ tận tâm, AVAKids là điểm đến đáng tin cậy để mẹ lựa chọn sữa bột an toàn, chất lượng và phù hợp nhất cho con yêu.