PETRONAS Sprinta đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam làm chủ tay lái 22/11/2025 11:52

(PLO)- Công ty TNHH Dầu nhớt Singwing, đơn vị phân phối chính thức sản phẩm dầu nhớt PETRONAS Sprinta tại Việt Nam, vừa triển khai chiến dịch truyền cảm hứng #SheRides nhằm đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trong việc tự tin chăm sóc và sử dụng xe máy.

Không còn là công việc “của riêng đàn ông”, việc chăm sóc xe máy ngày càng trở nên gần gũi với nhiều phụ nữ Việt Nam. Nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc sử dụng, bảo dưỡng xe, Công ty TNHH Dầu nhớt Singwing đã triển khai chiến dịch truyền cảm hứng #SheRides gắn với dòng sản phẩm PETRONAS Sprinta.

Khuyến khích sự chủ động trong chăm sóc xe

Chiến dịch #SheRides được phát triển từ mong muốn thay đổi định kiến rằng bảo dưỡng xe máy, đặc biệt là thay nhớt, chỉ dành cho nam giới. Chiến dịch chia sẻ kiến thức cơ bản, giúp phụ nữ tự tin đưa ra các quyết định phù hợp cho chiếc xe của mình.

Thông điệp của chiến dịch nhấn mạnh: hiểu về chăm sóc xe không đồng nghĩa với việc phải tự thực hiện mọi thao tác, mà là biết lựa chọn giải pháp tối ưu và giao tiếp hiệu quả với những người thợ uy tín.

Singwing khởi động chiến dịch truyền cảm hứng #SheRides với dòng sản phẩm PETRONAS Sprinta.

Đại diện Công ty Singwing cho biết doanh nghiệp sẽ tổ chức một số workshop chủ đề màu hồng tại TP.HCM, tạo không gian an toàn và thân thiện để các nữ biker tiếp cận kiến thức về vận hành và bảo dưỡng xe. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia được chứng nhận, người tham gia có thể tìm hiểu cách hoạt động của dầu nhớt, thời điểm cần thay nhớt và cách chọn sản phẩm phù hợp.

Các buổi workshop không chỉ cung cấp kiến thức kỹ thuật mà còn hướng đến việc lan tỏa tinh thần tích cực, tăng sự tự tin và kết nối cộng đồng nữ biker. Mỗi phiên học đều khuyến khích trao đổi cởi mở, tạo cảm giác đồng hành giữa những người tham gia.

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh khuấy động chiến dịch

Mang đến một luồng gió mới cho chiến dịch là ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Anh sẽ làm đại sứ của #SheRides. Sự tham gia của anh mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, giúp chiến dịch trở nên gần gũi, thú vị và lan tỏa hơn đến đông đảo người dùng.

Thông qua sự xuất hiện của Gemini Hùng Huỳnh, PETRONAS Sprinta hướng tới việc lan tỏa thông điệp về sự tự tin, chủ động và tinh thần gắn kết trong cộng đồng biker – không phân biệt giới tính.

PETRONAS Sprinta là dòng sản phẩm dầu nhớt hiệu suất cao lan tỏa thông điệp về sự tự tin khi cầm tay lái của phụ nữ.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Dầu nhớt Singwing, cho biết: "#Sherides là chiến dịch tiên phong nhằm tôn vinh và hỗ trợ phụ nữ đi xe máy tại Việt Nam". Theo ông, phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng người dùng xe máy và xứng đáng được ghi nhận trong các hoạt động vì sự hòa nhập và bình đẳng.

Chiến dịch #SheRides hướng đến lan tỏa tinh thần độc lập, tự do của hàng triệu phụ nữ sử dụng xe máy mỗi ngày, đồng thời tạo ra môi trường thân thiện để họ tự tin chăm sóc phương tiện của mình. Đây được xem là một nỗ lực thúc đẩy những giá trị tích cực về tôn trọng và bình đẳng trên đường.