Cuộc chiến nguồn gốc thực phẩm và cách xây dựng niềm tin qua phim doanh nghiệp 19/11/2025 10:26

(PLO)- Thực phẩm bẩn, hàng giả tràn lan gây mất lòng tin, khiến nhiều doanh nghiệp chân chính lao đao và phá sản. Trong "cuộc chiến chống thực phẩm bẩn", doanh nghiệp chân chính phải chứng minh sự minh bạch. Phim doanh nghiệp là câu trả lời chiến lược, giúp minh bạch hóa quy trình, giành chiến thắng và lấy lại niềm tin người tiêu dùng.

Thực trạng thực phẩm giả và tầm quan trọng của niềm tin khách hàng

Thực trạng thực phẩm giả, bẩn tại Việt Nam đang đáng báo động, gây hoang mang dù Chính phủ đã quyết liệt truy quét. Hành vi làm giả tinh vi khiến cuộc chiến còn gian nan. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp chân chính bắt buộc phải chủ động chứng minh sự minh bạch, bởi niềm tin của khách hàng là tài sản giá, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp thực phẩm.

Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên vào độ an toàn của sản phẩm nhất là những sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến với sức khỏe của họ. Chính vì thế niềm tin đóng vai trò then chốt:

- Là "phương tiện" giúp sản phẩm được đón nhận, ngay cả khi giá cao hơn.

- Tạo ra khách hàng trung thành, những người trở thành "đại sứ thương hiệu" tự nguyện.

- Là lá chắn vững chắc giúp doanh nghiệp "vượt bão" khi khủng hoảng.

Trong cuộc chiến nguồn gốc thực phẩm, niềm tin chính là "vũ khí" tối thượng, giúp các thương hiệu uy tín trở thành "bến đỗ" an toàn. Vì vậy, xây dựng niềm tin hiệu quả là bài toán sống còn của doanh nghiệp.

Phim doanh nghiệp: Công cụ chiến lược giúp xây dựng niềm tin với khách hàng

Phim doanh nghiệp là công cụ marketing chiến lược xây dựng niềm tin, đặc biệt hiệu quả cho ngành thực phẩm, nhờ khả năng truyền tải câu chuyện trực quan, chân thực và cảm xúc. Thay vì chỉ đọc cam kết, khách hàng được:

- Tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất sạch, khép kín, tạo ấn tượng an toàn, chuyên nghiệp.

- Lắng nghe chia sẻ tâm huyết từ CEO, chuyên gia, giúp kết nối cảm xúc.

- Thấy sự minh bạch về thông tin (chứng nhận, công nghệ).

Khác với TVC, phim doanh nghiệp đi sâu vào bản chất, truyền tải giá trị cốt lõi và bán sự an tâm, giúp khách hàng "hiểu" trước khi "tin" và "yêu" thương hiệu.

Hậu trường Phim giới thiệu doanh nghiệp do Right Media thực hiện.

Right Media - Đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phim doanh nghiệp tại Việt Nam

Right Media tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này, không chỉ quay phim mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp để kể câu chuyện thương hiệu một cách chân thực và hấp dẫn nhất.

Hậu trường Phim doanh nghiệp quay tại nhà máy sản xuất thực phẩm.

Tại sao nên chọn Right Media?

- Thấu hiểu bài toán: Chúng tôi bắt đầu bằng việc lắng nghe, tìm hiểu sâu giá trị cốt lõi và mục tiêu của bạn để xây dựng kịch bản có chiều sâu.

- Năng lực kể chuyện vượt trội: Đội ngũ biên kịch, đạo diễn biết cách biến quy trình sản xuất khô khan thành một câu chuyện lôi cuốn, truyền cảm hứng.

- Chất lượng sản xuất quốc tế: Cam kết hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động với thiết bị hiện đại (4K, flycam...).

- Kinh nghiệm: Uy tín được chứng minh qua sự tin tưởng của nhiều đối tác lớn.

Trong cuộc chiến giành niềm tin, hãy để Right Media giúp bạn kể câu chuyện về sự tử tế và chất lượng của mình một cách thuyết phục nhất.