Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên quốc lộ 09/12/2025 14:07

(PLO)- Ô tô con đang di chuyển trên quốc lộ 1 khi đến trước cây xăng Tây Nam (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát ra ngoài.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9-12, ô tô biển số 29A-933.80 do một người đàn ông ở Đồng Tháp điều khiển theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn km 1942 +200 m quốc lộ 1 khu vực Cầu Voi thuộc địa phận ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh), vừa qua đèn tín hiệu giao thông, phía trước cây xăng Tây Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Video: Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên quốc lộ 1

Chiếc xe bốc cháy trên quốc lộ 1. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, người này cho xe dừng lại mở cửa cùng một người đi chung nhanh chóng thoát ra ngoài. Chỉ ít giây sau, khói đen bốc lên nghi ngút từ đầu máy rồi chuyển thành lửa bao trùm phần trước của xe.

Do thời điểm xảy ra là giữa trưa nắng, ngọn lửa lan nhanh, khiến nhiều tài xế cùng chiều phải đánh lái vào lề phụ để đảm bảo an toàn.

Chiếc xe bị cháy hoàn toàn phần đầu. Ảnh: HUỲNH DU

Đám cháy bùng phát ngay đối diện cây xăng Tây Nam nên các nhân viên tại đây mang bình CO2 chạy sang hỗ trợ. Một số tài xế trên đường cùng người dân cũng dùng bình chữa cháy cá nhân phối hợp dập lửa.

Tuy nhiên, lửa chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi bùng trở lại mạnh hơn, tạo cột khói đen bay lên cao.

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn phần đầu. Ảnh: HUỲNH DU

Sau gần 20 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe. Công an xã Thủ Thừa đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận thiệt hại và tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ cháy.