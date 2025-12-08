Map Pacific Singapore - 25 năm bền bỉ đồng hành cùng nông nghiệp xanh 08/12/2025 12:40

(PLO)- Map Pacific Singapore (MPS) đã và đang khẳng định dấu ấn trong ngành nông nghiệp Việt Nam bằng các giải pháp nông nghiệp sinh học đột phá, có nguồn gốc tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, MPS không chỉ cung cấp những sản phẩm bảo vệ cây trồng chất lượng cao mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại và tri thức khoa học để kiến tạo một nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững cho hiện tại và tương lai.

Bên cạnh những sản phẩm thế mạnh đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Map Pacific Singapore suốt hơn 25 năm qua, công ty không ngừng mở rộng chiến lược phát triển theo hướng bền vững. Theo đó, Map Pacific Singapore đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các dòng sản phẩm sinh học có nguồn gốc từ chiết xuất tự nhiên, thân thiện với môi trường và an toàn cho hệ sinh thái nông nghiệp.

MPS cam kết mang đến những giải pháp nông nghiệp tiên tiến, kiến tạo giá trị bền lâu cùng nông gia Việt.

Các giải pháp sinh học này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ cây trồng trước các tác nhân gây hại, mà còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe đất, giảm thiểu tồn dư và thúc đẩy một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, phù hợp với xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu. Với định hướng lấy khoa học làm nền tảng, lấy trách nhiệm với môi trường và cộng đồng làm kim chỉ nam, Map Pacific Singapore cam kết tiếp tục mang đến cho khách hàng những giải pháp tiên tiến, góp phần kiến tạo giá trị lâu dài cho ngành nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Đặc biệt, MPS luôn đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp. Công ty dành nhiều thời gian lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, thách thức mà bà con đang phải đối mặt trong quá trình canh tác như biến đổi khí hậu, sâu bệnh ngày càng phức tạp, chi phí đầu vào gia tăng và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về an toàn thực phẩm. Chính từ thực tiễn này, MPS không chỉ dừng lại ở vai trò là nhà cung cấp sản phẩm, mà định vị mình như một người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông trên hành trình nâng cao hiệu quả canh tác bền vững.

Bên cạnh việc mang đến các giải pháp sinh học tiên tiến, MPS còn chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tư vấn trực tiếp cho nông dân về quy trình sử dụng sản phẩm sinh học một cách khoa học, hiệu quả và phù hợp với từng điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng và mùa vụ khác nhau. Thông qua các chuỗi hội thảo chuyên đề mang tên “Dr. MAP - Đồng hành nông gia - Kiến tạo năng suất” cùng dự án “Biological – Sức mạnh tự nhiên, thúc đẩy năng suất”, MPS đã đưa tri thức khoa học và những tiến bộ trong nông nghiệp sinh học đến gần hơn với từng vùng trồng, từng hộ nông dân.

Các chuỗi hội thảo, demo thực tiễn tại đồng ruộng của MPS là minh chứng cho sự đồng hành tận tâm cùng người nông dân.

Không dừng lại ở lý thuyết, các buổi trình diễn mô hình và demo thực địa tại các vùng trồng trọng điểm được tổ chức một cách bài bản, giúp nông dân trực tiếp quan sát, so sánh và đánh giá hiệu quả của giải pháp sinh học ngay trên chính ruộng vườn của mình. Từ đó, củng cố niềm tin vào giá trị thực tiễn của sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng cho sự thay đổi tư duy canh tác theo hướng an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Đây cũng chính là cam kết lâu dài của MPS trong hành trình đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và có trách nhiệm với hệ sinh thái.