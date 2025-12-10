Anh lên tiếng chuyện ông Trump nói châu Âu ‘nói nhiều, làm ít’ về Ukraine 10/12/2025 05:54

(PLO)- Chính phủ Anh phản bác nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng châu Âu dành quá nhiều thời gian bàn về cuộc chiến ở Ukraine mà không đi đến giải pháp.

Ngày 9-12, chính phủ Anh phản bác nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các quốc gia châu Âu dành quá nhiều thời gian bàn về cuộc chiến ở Ukraine mà không đi đến giải pháp, theo tờ POLITICO.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của POLITICO, phát sóng ngày 8-12, ông Trump cho rằng các lãnh đạo châu Âu “nói quá nhiều” về cuộc xung đột và chưa giúp chấm dứt chiến tranh.

“Họ không tạo ra kết quả. Chúng ta đang nói về Ukraine. Họ nói nhưng không hành động. Và chiến tranh cứ kéo dài mãi” - ông Trump nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Carl Court/PA

Đáp lại, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bác cách Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine.

“Tôi không đồng ý với điều đó. Quý vị đã thấy số lượng quốc gia tham gia các cuộc thảo luận của ‘Liên minh Thiện chí’. Quý vị cũng có thể thấy những gì Anh đã làm trong việc dẫn dắt phản ứng trừng phạt, bao gồm cả với ‘hạm đội bóng tối’ chở hàng Nga bị cấm vận” - người phát ngôn nói.

Tuy vậy, người phát ngôn xác nhận Anh vẫn ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn dắt cho Ukraine, và hoan nghênh “nỗ lực đáng kể của Mỹ trong việc mang lại hòa bình cho Ukraine - điều mà ai mong muốn hơn Tổng thống Volodymyr Zelensky”.

Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng với cả Nga và Ukraine, nhưng đến nay chưa đạt được một kế hoạch hòa bình đáp ứng được mong muốn của cả hai phía.

Người phát ngôn chính phủ Anh cũng phản bác mô tả của Tổng thống Mỹ rằng châu Âu là một nhóm quốc gia đang “suy tàn” và được lãnh đạo bởi những người “yếu đuối”.

“Quý vị đã thấy mối quan hệ bền chặt giữa Thủ tướng [Starmer] và Tổng thống [Trump]” - người phát ngôn nói, lưu ý rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh ký đầu năm nay nhằm “bảo đảm, bảo vệ và tạo việc làm”.

Người phát ngôn cũng nhắc đến sự thống nhất của nhóm E3 (Anh, Đức và Pháp) khi cùng trao đổi với ông Zelensky tại Phủ Thủ tướng Anh hôm 8-12.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục dốc sức để củng cố vị thế của Ukraine, nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này” - theo người phát ngôn.

Nhà Trắng chưa bình luận về phản ứng của chính phủ Anh.