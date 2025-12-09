Ông Zelensky cập nhật vấn đề lãnh thổ Ukraine sau cuộc gặp các lãnh đạo Anh-Pháp-Đức 09/12/2025 16:49

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết hiện chưa có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về vấn đề lãnh thổ và vẫn chờ cam kết an ninh rõ ràng từ Mỹ và châu Âu.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 8-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định hiện chưa có bất kỳ thỏa hiệp nào về vấn đề kiểm soát lãnh thổ nhằm đi đến một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, theo đài ABC News.

“Phía Mỹ cho rằng chúng tôi cần tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Tuy nhiên, có những vấn đề nan giải liên quan đến lãnh thổ. Về khía cạnh này, hiện chưa có bất kỳ sự thỏa hiệp nào” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhận định “cam kết an ninh mạnh mẽ nhất” mà Ukraine có thể nhận được sẽ đến từ Mỹ, đồng thời cho biết thêm: “Cho đến nay, họ đang phản ứng tích cực đối với động thái này”.

(Từ trái sang) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel trong cuộc gặp ở London ngày 8-12. Ảnh: TELEGRAM

Đối với “Liên minh thiện chí” (bao gồm chủ yếu các nhà lãnh đạo châu Âu, nhóm này cũng sẽ đưa ra các cam kết an ninh. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể về việc khối này sẵn sàng hành động ra sao trong trường hợp Moscow lại có hành động quân sự với Kiev.

Chia sẻ với hãng tin Bloomberg vào sáng 8-12 trước khi đến Anh, ông Zelensky nói rằng các yếu tố trong kế hoạch của Mỹ cần được thảo luận thêm về một số “vấn đề nhạy cảm”, bao gồm các cam kết an ninh và quyền kiểm soát các khu vực phía đông Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận thời gian qua vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vùng Donbass (miền đông Ukraine), bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk.

“Mỹ, Nga và Ukraine đều có những tầm nhìn riêng, và chúng tôi chưa có một quan điểm thống nhất về Donbass” - ông Zelensky nói.

Ông cho biết Kiev đang thúc đẩy một thỏa thuận riêng biệt về các cam kết an ninh từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Ông Zelensky cũng tiết lộ đội ngũ đàm phán Ukraine đã có “những cuộc thảo luận thực chất” với các đặc phái viên Mỹ trong những ngày gần đây.

“Tôi mong đợi thông tin chi tiết từ [đội ngũ đàm phán của Kiev] về tất cả những gì [mà Nga] đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ tại Moscow, cũng như về những vấn đề mà người Mỹ sẵn sàng điều chỉnh trong các cuộc đàm phán với chúng tôi và với phía Nga” - ông Zelensky nói.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 8-12 bày tỏ sự “thất vọng” đối với ông Zelensky và cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí còn chưa đọc đề xuất mới nhất của phía Mỹ.