Ông Zelensky công bố loạt ứng viên Chánh văn phòng tổng thống Ukraine 09/12/2025 09:29

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố danh sách năm ứng viên cho vị trí Chánh văn phòng tổng thống, giữa lúc Kiev cải tổ văn phòng này sau bê bối nghiêm trọng.

Ngày 8-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chính thức công bố danh sách các ứng viên cho vị trí người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, sau khi Chánh Văn phòng Andriy Yermak từ chức, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Danh sách đề cử bao gồm các nhân vật chủ chốt: ông Denys Shmyhal - Bộ trưởng Quốc phòng; ông Mykhailo Fedorov - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số; ông Kyrylo Budanov - Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng; ông Pavlo Palisa - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống kiêm cựu chỉ huy quân sự; ông Sergiy Kyslytsya - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, đồng thời là một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra hơn một tuần sau khi ông Yermak từ chức vào ngày 28-11, trong bối cảnh Ukraine rúng động do bê bối tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, tác động trực tiếp đến giới chức thân cận của tổng thống.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Ngay sau quá trình điều tra, ông Zelensky đã tuyên bố cải tổ toàn diện Văn phòng Tổng thống. Trong tuần qua, ông đã làm việc trực tiếp với các quan chức đang được cân nhắc là người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí của ông Yermak.

Trao đổi với báo giới tại London vào ngày 8-12, Tổng thống Ukraine thừa nhận quyết định này trở nên phức tạp do phải tính toán phương án nhân sự thay thế cho các vị trí hiện tại mà những ứng viên này đang nắm giữ.

"Dù trong tình huống nào, tôi vẫn có thể tự mình điều hành trong một thời gian mà không cần Chánh Văn phòng" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo The Kyiv Independent, được bổ nhiệm vào năm 2020, ông Yermak đã thâu tóm quyền lực và tầm ảnh hưởng chưa từng có tiền lệ trong chính phủ Ukraine.

Bất chấp những chỉ trích kéo dài, ông Zelensky trước đây từng khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho ông Yermak và bác bỏ các cáo buộc cho rằng vị quan chức này lạm quyền.

Trả lời phỏng vấn The Kyiv Independent, nhiều nhà lập pháp và giới chuyên gia nhận định rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc ai sẽ trở thành tân Chánh Văn phòng, mà là liệu cơ quan này có tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng bao trùm như dưới thời ông Yermak hay không.

"Mấu chốt vấn đề nằm ở việc xác định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng thống sẽ là gì" - Giáo sư Olexiy Haran, giảng viên chính trị tại Học viện Kyiv Mohyla, nhận định.