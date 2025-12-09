Ông Zelensky nói về chuyện từ bỏ lãnh thổ 09/12/2025 05:24

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sắp chia sẻ với Mỹ về kế hoạch hoà bình sửa đổi, nhưng nhấn mạnh rằng nhượng bộ lãnh thổ là không thể.

Ngày 8-12, sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Anh tại thủ đô London (Anh), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine không thể nhượng lại lãnh thổ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, theo tờ Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hội đàm tại văn phòng thủ tướng Anh khi các đồng minh châu Âu tìm cách phối hợp chiến lược trong bối cảnh Mỹ gia tăng thúc ép về một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với lãnh đạo Anh, Pháp Đức ở thủ đô London (Anh) ngày 8-12. Ảnh: X

Ông Zelensky nói với báo giới sau cuộc gặp rằng Ukraine sẽ chia sẻ với Mỹ kế hoạch hòa bình sửa đổi cho cuộc chiến vào ngày 9-12. Bản kế hoạch sửa đổi gồm 20 điểm, nhưng vẫn chưa có đồng thuận về vấn đề từ bỏ lãnh thổ .

“Theo Hiến pháp Ukraine, theo luật pháp quốc tế và theo luật đạo đức, chúng tôi không có quyền từ bỏ bất cứ điều gì” - ông Zelensky nói.

“Về nguyên tắc, phía Mỹ có tâm thế muốn tìm kiếm một thỏa hiệp. Dĩ nhiên, có những vấn đề phức tạp liên quan lãnh thổ, và vẫn chưa tìm được thỏa hiệp ở điểm này” - nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đề cập khu vực Donbas (miền đông Ukraine).

Theo ông Zelensky, tại cuộc họp ngày 8-12, các nhà lãnh đạo “đã thảo luận chi tiết về công tác ngoại giao chung của chúng tôi với phía Mỹ, thống nhất lập trường về tầm quan trọng của các bảo đảm an ninh và tái thiết, đồng thời nhất trí về những bước tiếp theo”.

Trước đó, một nguồn tin chính phủ Anh cho biết cuộc họp tập trung vào việc sử dụng giá trị tài sản Nga bị phong tỏa ở phương Tây.

Ông Zelensky cùng lãnh đạo 3 nước châu Âu cũng tìm cách đạt được các bảo đảm an ninh từ Mỹ để ngăn chặn nguy cơ Ukraine bị tấn công sau ngừng bắn.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Starmer nhận xét rằng tiến trình thương lượng đang ở “giai đoạn mang tính quyết định trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình”.

“Chúng tôi đứng về phía Ukraine, và nếu có một lệnh ngừng bắn thì đó phải là một lệnh ngừng bắn công bằng và bền vững” - ông Starmer nói.

Về phía Đức, ông Merz, cho biết ông “hoài nghi về một số chi tiết trong các tài liệu từ phía Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng “đây có thể là thời điểm mang tính quyết định đối với tất cả chúng ta. Vận mệnh của Ukraine cũng là vận mệnh của châu Âu”.

Văn phòng Tổng thống Pháp đã ra tuyên bố sau cuộc họp. “Công việc sẽ được tăng cường để cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh vững chắc và lập kế hoạch các biện pháp tái thiết” - theo tuyên bố.

Từ London, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến ​​sẽ gặp các nhà lãnh đạo NATO và EU tại Bỉ vào ngày 9-12.

“Có những việc chúng ta không thể xử lý nếu không có Mỹ, và cũng có những việc không thể làm được nếu thiếu châu Âu; vì thế chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng” - theo ông Zelensky.