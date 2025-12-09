Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine: Kiev có thể nghe lén Điện Kremlin 09/12/2025 09:20

(PLO)- Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov tuyên bố rằng lực lượng tình báo quân đội Ukraine khả năng nghe lén các cuộc trao đổi của các quan chức cấp cao Điện Kremlin.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov tuyên bố rằng lực lượng tình báo quân đội nước này có khả năng nghe lén các cuộc trò chuyện của các lãnh đạo cấp cao Nga, theo hãng tin RBC-Ukraine.

“Chúng tôi có thể, có thể chứ. Chúng tôi được trả lương để làm việc này” - ông Budanov nói trong đoạn phỏng vấn được RBC-Ukraine đăng tải hôm 7-12, khi được hỏi liệu tình báo Ukraine có thể nghe lén các quan chức Điện Kremlin hay không.

RBC-Ukraine không nêu chi tiết thời gian và địa điểm thực hiện đoạn phỏng vấn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov trong đoạn phỏng vấn với hãng tin ﻿RBC-Ukraine. Ảnh chụp màn hình: TELEGRAM/RBC-Ukraine

RBC-Ukraine lưu ý rằng trong nhiều ngày trước đó, trên truyền thông thế giới đã lan truyền cáo buộc rằng Ukraine đứng sau vụ rò rỉ cuộc trò chuyện hôm 14-10 giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff với Trợ lý tổng thống Nga - ông Yury Ushakov và nhà đàm phán hàng đầu của Nga về vấn đề Ukraine - ông Kirill Dmitriev.

Theo nội dung bị rò rỉ, ông Witkoff được cho là đã “mách nước” cho Điện Kremlin cách trình bày một kế hoạch hoà bình có thể gây ấn tượng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn ông Dmitriev nêu ra các điều kiện không chính thức để Moscow có thể chấp nhận kết thúc chiến sự với Ukraine.

Ông Ushakov cáo buộc rằng vụ rò rỉ này là một phần trong kế hoạch chống lại ông Witkoff và các nỗ lực trung gian hoà giải của chính quyền ông Trump.

Văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ mọi sự liên quan tới vụ rò rỉ này.

Liên quan vụ rò rỉ đoạn đối thoại trên, còn có giả thuyết cho rằng một quan chức chưa xác định ở Nhà Trắng phản đối chính sách của Tổng thống Trump nên đã tiết lộ đoạn ghi âm, theo tờ The Guardian. Một nguồn tin cấp cao tại Mỹ lại nói với tờ The Wall Street Journal rằng vụ rò rỉ có thể do một cơ quan tình báo nước ngoài.