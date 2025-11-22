Ông Trump nói Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận 28 điểm; Khả năng Mỹ cắt chia sẻ tình báo, vũ khí 22/11/2025 07:01

(PLO)- Có tin Mỹ đang cảnh báo sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo và nguồn cung vũ khí nếu Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình 28 điểm do Washington soạn thảo.

Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ phải đồng ý với một kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến sự với Nga, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump đặt kỳ vọng có thể giải quyết cuộc chiến sớm hơn nhiều nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói: “Cần hai bên mới làm nên chuyện".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng mùa đông sắp tới, thương vong gia tăng và các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở năng lượng của Ukraine càng làm nổi bật tính cấp bách của việc chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Những gì đang xảy ra thật khủng khiếp. Chúng tôi có cách để đạt được hòa bình, hoặc ít nhất chúng tôi tin rằng có cách. Và ông ấy [Zelensky] sẽ phải chấp thuận” - ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 21-11, ông Trump nói rằng ông cho Ukraine thời hạn đến ngày 27-11 để chấp thuận kế hoạch hòa bình.

Hãng Reuters ngày 21-11 cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đe dọa cắt chia sẻ tin tình báo và nguồn cung vũ khí cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Các nguồn này nói rằng Kiev đang chịu sức ép từ Washington lớn hơn bất kỳ cuộc thảo luận hòa bình nào trước đây, và Mỹ muốn Ukraine ký khuôn khổ thỏa thuận trước ngày 27-11 tới.

“Họ muốn chấm dứt chiến tranh và muốn Ukraine phải trả giá” - một nguồn tin nói.

Một phái đoàn gồm các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã gặp Tổng thống Zelensky tại Kiev ngày 21-11 để thảo luận lộ trình hướng tới hòa bình.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine và lãnh đạo truyền thông của quân đội Mỹ tháp tùng phái đoàn nói cuộc gặp “thành công”, đồng thời cho biết Washington muốn một “lộ trình gấp rút” để ký văn kiện giữa Washington và Kiev.

Theo bản dự thảo mà Reuters tiếp cận, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington đề nghị Kiev nhượng lại một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn về quân sự và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Kế hoạch cũng bao gồm những đề xuất mà Moscow có thể phản đối và yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực đã kiểm soát.

Lên tiếng về thỏa thuận này, ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết và nói rằng ông sẽ không bao giờ phản bội Ukraine.

“Hiện nay, Ukraine có thể đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn - hoặc đánh mất phẩm giá, hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác lớn. Tôi sẽ chiến đấu 24/7 để đảm bảo rằng ít nhất 2 điểm trong kế hoạch không bị bỏ qua, đó là phẩm giá và tự do của người Ukraine” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu gửi tới toàn quốc.

Phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là một phiên bản cập nhật của đề xuất được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, theo đài RT.

Ông Putin cũng cho biết Moscow đã nhận được văn bản kế hoạch mới của ông Trump, nhưng văn bản này vẫn chưa được thảo luận “một cách chi tiết”.

“Tôi cho rằng kế hoạch cũng có thể làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng” - tổng thống Nga nói thêm.