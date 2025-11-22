Hai ông Putin, Zelensky lên tiếng về kế hoạch 28 điểm của Mỹ 22/11/2025 05:21

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt ra hạn chót để Ukraine chấp nhận kế hoạch này.

Ngày 21-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là một phiên bản cập nhật của đề xuất được xây dựng sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, theo đài RT.

“Tại các cuộc thảo luận, phía Mỹ yêu cầu chúng ta đưa ra một số nhượng bộ” - ông Putin nói trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga.

Ông Putin cũng cho biết Moscow đã nhận được văn bản kế hoạch mới của ông Trump, nhưng văn bản này vẫn chưa được thảo luận “một cách chi tiết”.

“Tôi cho rằng kế hoạch cũng có thể làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng” - tổng thống Nga nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: SPUTNIK/AFP

Ông Putin nói rằng Ukraine phản đối kế hoạch nhưng cả Kiev lẫn các đồng minh châu Âu đều không hiểu rõ thực tế rằng lực lượng Nga đang tiến lên ở Ukraine và sẽ tiếp tục tiến lên nếu không có hòa bình.

“Chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa thuyết phục được phía Ukraine đồng ý. Nếu Kiev không muốn thảo luận đề xuất của ông Trump và từ chối làm vậy, thì họ và những bên kích động chiến tranh ở châu Âu phải hiểu rằng những gì đã xảy ra ở Kupiansk chắc chắn sẽ lặp lại ở các khu vực then chốt khác trên chiến tuyến” - ông Putin nói, đề cập TP ở tỉnh Kharkiv mà Nga vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát.

Tổng thống Trump đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch này bao gồm các đề xuất Ukraine rút hoàn toàn khỏi tỉnh Donetsk, giới hạn số lượng quân đội Ukraine và yêu cầu Kiev không gia nhập NATO.

Ông Trump nói rằng ông cho Ukraine thời hạn đến ngày 27-12 để chấp nhận kế hoạch. Hai nguồn tin nói với hãng Reuters rằng Washington đã đe doạ sẽ cắt chia sẻ tình báo và viện trợ vũ khí cho Ukraine nếu Kiev không chấp nhận thỏa thuận.

Cũng trong ngày 21-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết và nói rằng ông sẽ không bao giờ phản bội Ukraine.

“Hiện nay, Ukraine có thể đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn - hoặc đánh mất phẩm giá, hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác lớn” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu gửi tới toàn quốc.

“Tôi sẽ chiến đấu 24/7 để đảm bảo rằng ít nhất 2 điểm trong kế hoạch không bị bỏ qua, đó là phẩm giá và tự do của người Ukraine” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngày qua, tổng thống Ukraine đã điện đàm với lãnh đạo Anh, Đức và Pháp, và sau đó là với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ông Zelensky nói rằng ông đã thống nhất với ông Vance để các cố vấn của hai bên làm việc “để tìm ra một lộ trình khả thi hướng tới hòa bình”.

“Chúng tôi trân trọng những nỗ lực của Mỹ, của Tổng thống Trump và đội ngũ của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi đang làm việc với tài liệu do phía Mỹ chuẩn bị. Đây phải là một kế hoạch đảm bảo một nền hòa bình thực sự và xứng đáng” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.