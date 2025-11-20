Moscow: Ukraine dùng AI 'lừa tình' nhằm ám sát sĩ quan Nga bằng chất độc mạnh do Anh sản xuất 20/11/2025 18:50

(PLO)- Tình báo Nga nói Ukraine dùng AI để tạo nhân vật ảo, lừa làm quen với sĩ quan cấp cao Nga rồi tặng quà nhằm ám sát ông này bằng chất độc mạnh do Anh sản xuất.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã phá vỡ một âm mưu của Ukraine nhằm đầu độc một sĩ quan cấp cao của quân đội Nga bằng bia có tẩm chất độc mạnh do Anh sản xuất, đài RT đưa tin ngày 20-11.

Theo đơn vị FSB tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), kế hoạch này do Cục Tình báo quân sự Ukraine (HUR) tổ chức.

HUR bị cáo buộc đã xác định mục tiêu thông qua một danh tính giả trên mạng - một phụ nữ trẻ tự xưng là “Polina”.

Các điều tra viên của FSB cho rằng hình ảnh và video được dùng để tạo dựng mối quan hệ giữa Polina và sĩ quan Nga đều do AI tạo ra và được thực hiện trong nhiều tháng nhằm lấy lòng tin của nạn nhân.

Video quá trình sĩ quan tình báo Nga bắt giữ đối tượng tình nghi phạm tội. Nguồn: FSB/RT

“Polina” được cho là đã thu xếp gửi tặng viên sĩ quan này một món quà là bia của Anh thông qua một người trung gian.

Theo FSB, người giao gói quà này thực chất là đối tượng đang bị điều tra. Đối tượng bị nghi dùng máy bay không người lái (UAV) để tuồn chất nổ và nhiều loại hàng cấm khác từ khu vực do Ukraine kiểm soát vào Nga. Người này đã bị bắt ngay sau khi hoàn tất việc giao quà.

Kết quả kiểm tra số bia này phát hiện 2 chất độc hại, trong đó có một biến thể của chất độc thần kinh VX do Anh sản xuất, theo mô tả của FSB. Cơ quan này cho biết nếu viên sĩ quan uống số bia đó, ông sẽ chết trong đau đớn chỉ trong vòng 20 phút.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Giới chức Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng các "biện pháp khủng bố" trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn trước đà tiến công của Nga trên chiến trường.

Trước đây Ukraine bị cáo buộc thực hiện các chiến dịch khủng bố, gây thương vong cho dân thường. Trong số đó có nữ nhà báo Darya Dugina, người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe gần Moscow tháng 8-2022 - vụ tấn công được cho là nhằm vào cha cô, học giả Aleksandr Dugin.

Một trường hợp khác là tướng Igor Kirillov, thiệt mạng cuối năm 2024 do chất nổ giấu trong một xe scooter điện. Ông Kirillov được xem là một trong những nạn nhân cấp cao của chuỗi vụ ám sát mà Moscow cáo buộc Kiev đứng sau.

Tuần trước, FSB cũng cho biết đã ngăn chặn một vụ ám sát khác nhằm vào Thư ký Hội đồng An ninh liên bang (cũng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga) Sergey Shoigu khi ông thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye (thủ đô Moscow, Nga).