Moscow tuyên bố phá âm mưu ám sát của Ukraine nhằm vào quan chức cấp cao Nga 14/11/2025 14:39

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm ám sát “một trong những quan chức cấp cao nhất” của Nga khi quan chức này đi thăm mộ người thân.

Ngày 14-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm ám sát “một trong những quan chức cấp cao nhất” của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

FSB cáo buộc một đại diện của cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển 2 công dân Nga để thực hiện âm mưu ám sát và hứa sẽ trả cho 2 người này ma túy nếu hoàn thành nhiệm vụ.

“Trong ứng dụng nhắn tin Imo, tôi gặp Ruslan, người đã đề nghị tôi đi đến Moscow lấy methadone và thực hiện việc của anh ta. Tôi đã rủ chồng đi cùng” - một trong hai nghi phạm cho biết.

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: SPUTNIK

Theo FSB, tại ga tàu điện ngầm Rumyantsevo (Moscow), một người đàn ông mang bình hoa đã tiếp cận người phụ nữ trên và chồng bà này. Hai vợ chồng sau đó đã nhận nhiệm vụ từ người đàn ông này.

Sau đó, hai vợ chồng đã đi taxi đến Nghĩa trang Troyekurovskoye, nơi quan chức cấp cao Nga tới thăm mộ người thân.

Ông Ruslan, một người mà FSB cho là điệp viên tình báo Ukraine, hướng dẫn hai vợ chồng từ xa, chỉ dẫn qua điện thoại để đến đúng mộ cần tìm. Người thứ ba tham gia âm mưu - người đã mang bình hoa - đứng bên ngoài nghĩa trang.

“Chúng tôi tìm thấy mộ. Anh ta [Ruslan] bảo chúng tôi đặt bình hoa ở góc ngoài cùng bên trái. Chúng tôi làm mọi thứ, vứt túi đi và định rời đi” - người chồng nói.

Ông Ruslan sau đó bảo họ quay lại và điều chỉnh lại bình hoa, giải thích rằng bên trong có gắn camera.

“Tôi chiếu đèn pin vào và thấy dây điện bên trong bình. Tôi đoán đó là một thiết bị nổ” - người đàn ông nói.

Theo FSB, các cơ quan an ninh Ukraine đã tuyển một người nhập cư trái phép từ Trung Á và 2 công dân Nga từng có tiền án và lệ thuộc ma túy, để thực hiện âm mưu.

Ba nghi phạm đều đã bị bắt.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.