Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Tây Bán cầu, nhắm vào 'phần tử khủng bố ma túy' 14/11/2025 10:50

Tối 13-11 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố một chiến dịch mới mang tên “Southern Spear” (tạm dịch: Mũi giáo phương Nam) nhằm truy quét các “phần tử khủng bố ma túy” tại Tây Bán cầu, tờ The Hill đưa tin.

Ông Hegseth cho biết chiến dịch do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và Bộ Tư lệnh Miền Nam (Southcom) dẫn dắt, với mục tiêu “bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ các phần tử khủng bố ma túy khỏi Tây Bán cầu, và ngăn dòng ma túy đang giết hại người dân chúng ta".

“Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng ta sẽ bảo vệ nó” - ông Hegseth viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Aaron Schwartz/CNP/ Bloomberg

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine và nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao được cho là đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald hồi 12-11 về các phương án quân sự trong khu vực, bao gồm khả năng tấn công trên bộ vào Venezuela.

Truyền thông đưa tin quân đội Mỹ đã tiến hành vụ tấn công thứ 20 nhằm vào 1 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy hồi 10-11. Vụ tấn công khiến 4 “phần tử khủng bố ma túy” thiệt mạng trên biển Caribbean, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với The Hill.

Từ đầu tháng 9, đã ít nhất 80 người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của quân đội Mỹ. Các cuộc tấn công diễn ra ở cả biển Caribbean và khu vực phía đông Thái Bình Dương, mà chính quyền cho rằng nhằm hạn chế dòng ma túy trái phép vào nước Mỹ.

Cuối tháng 1, quân đội Mỹ thông báo Hạm đội 4 của Hải quân sẽ triển khai một chiến dịch mới, cũng mang tên “Southern Spear”, sử dụng kết hợp các hệ thống robot và thiết bị tự hành để phát hiện, theo dõi hoạt động buôn lậu, đồng thời rút kinh nghiệm triển khai cho các khu vực khác.

Quân đội cho biết chiến dịch này sẽ hoạt động trong phạm vi Southcom, bao trùm hơn 30 quốc gia tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean. Hiện chưa rõ tuyên bố của Hegseth tối 13-11 có trùng khớp với thông tin về “Southern Spear” hồi tháng 1 hay không.

Đầu tháng 10, ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống ma túy mới để “nghiền nát” các băng nhóm ma túy trên biển Caribbean, trong phạm vi hoạt động của Southcom.

Chính quyền Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự hùng hậu tại khu vực Southcom, gồm tàu chiến, tiêm kích F-35, máy bay trinh sát và nhiều khí tài khác, khi gia tăng sức ép lên Venezuela.

Tuần này, Mỹ tiếp tục tăng cường hỏa lực khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - đến khu vực Southcom hôm 11-11. Con tàu chở hơn 4.000 thủy thủ, các tiêm kích F/A-18 Super Hornet và tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.